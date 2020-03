Biết tin bà Khuê bị ung thư phổi, Phong mang lẵng hoa quả có đính băng tang đến tận phòng bệnh thăm.

browser not support iframe.

Tập 1 "Tình yêu và tham vọng" lên sóng tối 23/3 khắc sâu vào cuộc chiến giữa hai đối thủ là tập đoàn Hoàng Thổ do Minh (Nhan Phúc Vinh) làm Tổng giám đốc và công ty Bách hợp của Phong (Mạnh Trường). Em gái của Linh (Diễm My) đã ăn cắp công thức làm dầu gội do bố mình sáng chế thuộc về Bách hợp để bán cho Minh khiến bố Linh có nguy cơ vào tù. Trong khi đó, vì mải cứu Linh ngã xuống suối nên bạn gái của Minh đã mất tích. Anh bỏ công ty sống ẩn dật trong rừng suốt 3 năm, cùng thời gian đó, bà Khuê (NSND Minh Hòa) - mẹ anh phát hiện bị ung thư phổi.

Minh đau đớn vì chưa tìm thấy bạn gái.

Minh quyết không về thành phố, từ chối mối liên hệ của mình với công ty Hoàng Thổ bởi anh vẫn chưa tìm được Thùy Chi, không tin vào sự thật rằng cô đã chết. Khi Sơn (Thanh Sơn) - người của Hoàng Thổ tìm đến thuyết phục, Minh một mực từ chối: "Nếu ông còn tiếp tục nói đến chuyện này thì đừng bao giờ quay trở lại đây nữa". Sơn tiếp tục: "Suốt 3 năm qua mẹ ông đã gồng mình lên chống đỡ cho công ty thế nào không? Bách Hợp đang thôn tính Hoàng Thổ đấy". Nhưng Minh một mực nói mình và Hoàng Thổ không còn liên quan gì.

Linh có vẻ được Phong cưng chiều.

Sau 3 năm làm việc quần quật để lấy công chuộc tội ở Bách Hợp, Linh có vẻ như rất được lòng Phong. Thấy Linh đeo chiếc đồng hồ trên tay và nói đó là phần thưởng dành cho nhân viên xuất sắc, cô bạn thân Phương (Huyền Lizzie) tỏ ra cảnh giác và nghi ngờ Phong. Cô cảnh báo Linh: "Cậu có biết vì sao anh ta tặng cậu đồng hồ không? là để cảnh báo cậu phải làm việc từng giây từng phút, anh ta sẽ bắt cậu làm việc tới chết như cái đồng hồ hết pin". Nhưng đáp lại Linh không hề lo lắng, khiến Phương phải mắng: "Nhìn cậu người ta lại bảo đang nhận được quà của người yêu đấy"

Phong đến tận giường trù chết bà Khuê.

Còn Phong, lợi dụng lúc bà Khuê bị ốm, hắn mang giỏ hoa quả gắn băng tang đến tận phòng bệnh. "Tôi đến để tiễn bà thêm một đoạn đường cuối", Phong nói với vẻ mặt khiêu khích. Bất chấp sự xua đuổi của bà Khuê, Phong vẫn tấn công người đứng đầu tập đoàn Hoàng Thổ: "Tôi đang nghĩ là khi bà chết đi rồi thì chồng bà có chào đón bà ở thế giới bên kia không hay mà sẽ giết chết ông ấy 1 lần nữa. Bà đi chết đi".

Liệu Minh có trở về để cứu công ty? Phong có đạt được mục đích của mình? Bà Khuê liệu có bảo toàn được tính mạng? Diễn biến chi tiết "Tình yêu và tham vọng" tập 2 sẽ lên sóng VTV3 vào 21h30 tối nay, thứ 3, 24/3.

Mỹ Anh