Youn Yuh-jung, nữ diễn viên Hàn Quốc quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên thắng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Lễ công bố kết quả Oscar 2021 diễn ra sáng 26/4 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, chậm hơn mọi năm gần 2 tháng so với trước đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Youn Yuh-jung trong phim 'Minari'.

Youn Yuh-jung - nữ diễn viên 73 tuổi tỏa sáng với bộ phim Minari(Khát vọng đổi đời) đã đánh bại Olivia Colman, Maria Bakalova, Amanda Seyfried và Glenn Close để trở thành người châu Á đầu tiên thắng tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.Đây cũng là vai diễn giúp bà thắng hàng loạt giải thưởng tiền Oscar gần đây, trong đó có BAFTA. Trên bục nhận giải, nữ diễn viên Hàn Quốc nói bà chỉ hơn các diễn viên còn lại một chút may mắn để chiến thắng.

Youn Yuh-jung chụp ảnh cùng Brad Pitt sau khi nhận tượng vàng.

Ngoài nữ diễn viên Hàn Quốc Youn Yuh-jung, Oscar 2021 năm nay tiếp tục gọi tên nữ đạo diễn Châu Á khác là Chloé Zhao. Nữ đạo diễn sinh năm 1982 người Trung Quốc đã khiến cả thế giới thán phục với tác phẩm Nomadland. Sau khi chinh phạt hơn 200 giải thưởng lớn nhỏ, Chloé Zhao đã hoàn thiện bộ sưu tập giải thưởng năm nay với tượng vàng Oscar danh giá cho Đạo diễn xuất sắc nhất.

Chloé Zhao đến dự Oscar 2021 năm nay.

Không có gì ngạc nhiên khi Nomadland do Chloé Zhao đạo diễn cũng thắng giải Phim hay nhất Oscar năm nay. Ngay sau đó, Frances McDormand của Nomadland cũng được công bố là người thắng giải ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Một chiến thắng xứng đáng cho một vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp nữ diễn viên 64 tuổi. Đây là tượng vàng thứ 4 trong sự nghiệp của Frances McDormand. Frances McDormand cũng là nữ diễn viên đầu tiên được đề cử cả ở hạng mục diễn xuất lẫn sản xuất trong cùng 1 bộ phim.

Nomadland xoay quanh một phụ nữ ở tuổi 60, sau khi mất tất cả trong cuộc đại suy thoái, bà quyết định thực hiện một chuyến đi tới miền tây nước Mỹ, sống như một người du mục thời hiện đại.

Trong khi đó, ngôi sao kỳ cựu Anthony Hopkins được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim The Father. Như vậy là sau tròn 30 năm kể từ chiến thắng tại Oscar với vai diễn trong bộ phim kinh điển The Silence of the Lambs (Sự im lặng của bầy cừu), ở tuổi 84, Anthony Hopkins mới một lần nữa nhận tượng vàng Oscar sau bốn lần vồ hụt.

Anthony Hopkins là ngôi sao lớn tuổi nhất được đề cử Oscar.

Soul (Cuộc sống nhiệm màu) đúng như dự đoán đã thắng tượng vàng cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Tác phẩm hoạt hình xuất sắc, đầy tính chiêm nghiệm của Pixar được đánh giá một trong những những bộ phim hoạt hình hay nhất của hãng này. Soul đồng thời còn ẵm gọn giải Nhạc phim hay nhất.

'Soul' lọt top 10 phim được Tổng thống Mỹ chọn hay nhất 2020.

Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Daniel Kaluuya giành tượng vàng nhờ vai diễn trong Judas And The Black Messiah.

Năm nay bộ phim Mank của đạo diễn David Fincher dẫn đầu với 10 đề cử nhưng chỉ nhận về hai tượng vàng cho Thiết kế sản xuất và Quay phim xuất sắc nhất.

The Father thắng 2 giải trên tổng số 6 đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Nomadland thắng 3 giải quan trọng nhất trong 6 đề cử ở hạng mục Đạo diễn, Phim hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Kết quả Oscar 2021

Phim hay nhất

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

"The Trial of the Chicago 7”

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami”

Paul Raci, “Sound of Metal”

Lakeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-jung Youn, “Minari"

Đạo diễn xuất sắc nhất

Lee Isaac Chung, “Minari”

Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

David Fincher, “Mank”

Thomas Vinterberg, “Another Round”

Chloé Zhao, “Nomadland”

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

“Judas and the Black Messiah,” Shaka King and Will Berson

“Minari,” Lee Isaac Chung

“Promising Young Woman,” Emerald Fennell

“Sound of Metal,” Darius Marder and Abraham Marder

"The Trial of the Chicago 7,” Aaron Sorkin

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

"Borat"

"The Father"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The White Tiger"

Phim hoạt hình xuất sắc nhất

“Onward”

“Over the Moon”

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Ca khúc gốc hay nhất

“Husavik”, “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Fight for You”, “Judas and the Black Messiah”

“Io Sì (Seen)”, “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Speak Now”, “One Night in Miami”

“Hear My Voice”, “The Trial of the Chicago 7”

Quay phim xuất sắc nhất

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“News of the World”

“Nomadland”

“The Trial of the Chicago 7”

Phim quốc tế hay nhất

“Quo Vadis, Aida?", Bosnia & Herzegovina

“Another Round”, Đan Mạch

“Better Days”, Hong Kong

“Collective”, Romania

“The Man Who Sold His Skin”, Tunisia

