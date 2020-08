Ban tổ chức đã nhận được gần 1.200 bài dự thi gửi về tham dự vòng chung kết Đại sứ văn hoá đọc.

Ngày 28/8 tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức cuộc họp BTC lần 2 cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 2020. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Cuộc thi dành cho các em học sinh, sinh viên, bao gồm cả người khiếm thị với mục đích khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng. Từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và phương pháp, kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên.

Các bài thi gửi dự thi Đại sứ văn hoá đọc 2020 được trình bày đẹp.

Đây là yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Được tổ chức chuyên nghiệp, cuộc thi sẽ tìm ra những gương mặt tiêu biểu để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách và văn hóa đọc trong xã hội và giới trẻ.

Các em học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi sẽ được lựa chọn các câu hỏi về chia sẻ cuốn sách yêu thích, phương pháp đọc hiệu quả, sáng tác tác phẩm hoặc viết tiếp lời cho một câu chuyện, đề ra kế hoạch và biện pháp khuyến đọc…và trình bày bài dự thi theo một trong hai hình thức viết hoặc quay clip, bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Việt Anh.

Được phát động từ tháng 2 năm nay nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giãn cách xã hội, đến nay vòng sơ khảo mới kết thúc với sự tham gia của gần một triệu học sinh, sinh viên. Một số đơn vị có số lượng bài dự thi đông như: Nghệ An, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hưng Yên... và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Hiện vẫn còn một số đơn vị đang hoàn thiện bài dự thi vòng sơ khảo để gửi về tham dự vòng chung kết.

BTC đã nhận được gần 1.200 bài dự thi gửi về tham dự vòng chung kết (trong đó có hơn 1.000 bài dự thi bằng văn bản, hơn 100 bài dự thi là clip thể hiện thuyết trình) của các em về chia sẻ các cuốn sách hay và phương pháp đọc sách.

Nhiều bài dự thi được các em tạo thành mô hình rất kỳ công.

Đánh giá sơ bộ chất lượng các bài dự thi, đại diện BTC cho biết các bài dự thi có chất lượng tốt, nhiều ý tưởng hay, độc đáo. Hình thức trình bày mới lạ, nội dung thể hiện sự hồn nhiên của lứa tuổi, lan toả văn hoá đọc ra toàn cộng đồng. Nhiều bài dự thi được các em tạo thành mô hình rất kỳ công, viết tay với những nét chữ đẹp, tranh minh họa sinh động, đẹp mắt, trang trí đẹp, chi tiết phù hợp với nội dung.

Bà Vũ Dương Thuý Ngà (Vụ trưởng Vụ Thư viện) chia sẻ: “Qua công tác chấm giải, tôi khẳng định trẻ em ngày nay không hề thờ ơ với việc đọc sách. Bên cạnh đó, những người làm trong lĩnh vực thư viện như chúng tôi còn cảm nhận được nhiệt huyết của nhà trường, gia đình với văn hoá đọc bằng việc hỗ trợ học sinh, sinh viên thực hiện các bài dự thi”.

Được biết, vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội. Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10/ 2020 với 251 giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Tình Lê