"Khi bố còn thơ" viết cho thiếu nhi đơn sơ, thú vị và có tính giáo dục cao.

Khi bố còn thơ (tựa tiếng Anh: When daddy was a little boy) là một quyển sách thiếu nhi, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1961 tại Nga trước khi được dịch ra nhiều ngôn ngữ và tái bản rất nhiều lần. Sách là tập hợp những câu chuyện ngắn về thời thơ ấu mà tác giả kể lại cho con gái của mình nghe để cô bé quên đi những cơn sốt. Các câu chuyện trẻ thơ trong trẻo, hồn nhiên và đầy yêu thương không chỉ gắn kết tuổi thơ của hai bố con, mà còn gắn kết tuổi thơ của nhiều người đọc thuộc nhiều thế hệ. "Xét cho cùng thì ông bố nào cũng từng là một cậu bé", tác giả Alexander Raskin viết.

"Khi bố còn thơ", món quà ý nghĩa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi

Cuốn sách có ba phần: Khi bố còn thơ, Bố đi học và Vài truyện mới. Hai dịch giả Y Khương và Đỗ Tư Nghĩa - cũng là 2 ông bố thuộc 2 thế hệ khác nhau, đã dịch cuốn sách với ngôn ngữ đẹp, sống động, giàu tình cảm, nhất quán và phù hợp với độc giả nhí hiện nay. Trong khi đó, họa sĩ Hồng Nguyên khoác áo mới cho cuốn sách ra đời cách đây 60 năm bằng phần tranh minh họa màu đặc sắc.

Khi bố còn thơ viết giản dị nhưng thú vị, sâu sắc, có tính giáo dục cao. Tác phẩm cũng được đánh giá là làm phong phú cho thế giới tâm hồn của trẻ, nhất là trẻ em trong kỷ nguyên công nghệ. Khi bố còn thơ sống mạnh mẽ qua nhiều thế hệ nhờ sự thuần phác trong cách bắt đầu các câu chuyện. Raskin không phải nhà văn chuyên nghiệp, ông chỉ tình cờ tạo ra một tác phẩm văn học bên giường ngủ của con gái đến tay rất nhiều đứa trẻ trên thế giới và cả người lớn.

Gia Bảo