Khánh Vy được dân mạng biết đến cách đây gần 4 năm, khi còn theo học tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An qua một clip đùa vui cùng bạn bè. Ở tuổi 21, cô gái này làm được nhiều hơn danh xưng hotgirl mà mọi người vẫn gọi: Một Youtuber tràn đầy năng lượng; một MC duyên dáng trên sóng VTV7 với các chương trình như IELTS Face-off, Crack’em up, Follow us,... Ở Khánh Vy luôn luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, không bao giờ biết mệt mỏi… Vy khao khát hành trình sống cũng như học ngoại ngữ của mình là sẽ nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Thiện Khiêm cũng được biết đến với danh xưng “hotboy IELTS”; Host/MC chương trình IELTS on the go trên VTV7. Thiện Khiêm học cùng trường THPT với Khánh Vy và sau đó nhận học bổng toàn phần của RMIT. Thiện Khiêm theo đuổi con đường trở thành một chàng trai đa-zi-năng ở nhiều lĩnh vực như ngoại ngữ, du lịch, thời trang…