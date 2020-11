Tháng 5/2020, Hải Phòng đã triển khai dự án "Bước chân của sách" trên toàn thành phố. Với thông điệp: "Mỗi trang sách là một bước chân", dự án được xây dựng và triển khai với các hoạt động đa dạng, nhằm mục đích khuyến khích học sinh, sinh viên đọc sách một cách khoa học, bài bản; từng bước nâng cao văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên.

Đầu tiên là hoạt động triển khai và xây dựng mô hình "Thư viện 50k". Sau 6 tháng triển khai, 15/15 tương đương với 100% quận huyện tại Hải Phòng đã xây dựng được mô hình thư viện 50k. Trong đó một số quận, huyện như Hồng Bàng, An Dương, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo… đã xây dựng được thư viện, tủ sách trong 100% trường học, lớp học; đồng thời nhận được sự hưởng ứng tích cực của giáo viên và học sinh trong việc góp sách, đọc sách.

Tính đến nay, tổng số sách trong các thư viện trường học tại Hải Phòng đã đạt hơn 1,2 triệu cuốn sách với gần 32.000 giá sách và đang được tiếp tục xây dựng, bổ sung thêm trong những năm học tới để nâng cao số lượng cũng như chất lượng sách, với tiêu chí phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu, sở thích đọc của học sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào giáo dục, giúp học sinh trên toàn thành phố có thể tiếp cận với tri thức từ những thầy cô giáo giỏi đầu ngành, mang lại cân bằng và bình đẳng trong giáo dục. Đây cũng là lý do Sở GD&ĐT Hải Phòng quyết định ký kết hợp tác với kênh truyền hình giáo dục VTV7 cùng Sống (Alpha Books) trong việc đưa các ấn phẩm giáo dục tích hợp công nghệ vào giáo dục đào tạo tại Hải Phòng.

Ấn phẩm đầu tiên được Sở GDĐT Hải Phòng khuyến khích đưa vào các trường PTTH tại Hải Phòng là bộ sách Chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia, do VTV7 và Alpha Books hợp tác ấn hành. Bộ sách tóm gọn các kiến thức quan trọng nhất theo dạng Infographic/Mindmap khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ; mỗi bài giảng trong cuốn sách còn có mã QR link đến từng bài giảng trong kho video E-learning của chương trình Chinh phục kỳ thi; giúp học sinh có thể xem lại bài giảng của nhiều thầy/cô ở bất cứ thời điểm nào.

Theo đại diện Alpha Books, Bộ sách Chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia gồm 3 cuốn, phục vụ ba bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và một bài thi tự chọn (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân hoặc Vật lý, Hóa học, Sinh học). Tác giả bộ sách là những thầy, cô có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và ôn luyện thi, có uy tín trong ngành giáo dục, đã và đang cộng tác với nhiều kênh truyền hình (VTV7, VTV3, VTV2...).

Tình Lê

