Ở giai đoạn người lao động đang cảm thấy bất an về công việc của mình do những ảnh hưởng lớn/nhỏ từ dịch bệnh thì nên tìm đọc những cuốn sách như thế này để thay đổi tư duy, cách làm việc và cách sống.

Đi tìm lẽ sống (Man’s search for meaning)

Lẽ sống là gì? Điều ý nghĩa cuộc đời là gì? Đó là những câu hỏi ai cũng tự đặt ra với bản thân trong quá trình lớn lên và trưởng thành. Cuốn sách Đi tìm lẽ sống (Man’s Search for Meaning) của Viktore E.Frankl sẽ giúp bạn lý giải phần nào câu hỏi đó. Không những thế sách còn đem đến cho bạn đọc tìm ra sách mạnh của bản thân dù đối diện với nghịch cảnh.

Đi tìm lẽ sống được đánh giá là một cuốn sách kỳ lạ. Sách tường thuật lại những gì tác giả đã trải qua trong 3 năm tại các trại tập trung Auschwitz và Dachau vì nạn diệt chủng Do thái của Phát xít Đức, nhưng không hoàn toàn là tự truyện. Nửa sau cuốn sách là trình bày về một liệu pháp tâm lý mà ông đã bỏ cả đời để nghiên cứu nên cũng không hẳn là sách khoa học.

Theo Viktore E.Frankl, ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là việc được sống mà ngay cả cái chết, nếu bản thân tự chủ được thái độ khi đối diện với nó thì vẫn là điều ý nghĩa.

Sức mạnh của hiện tại (The power of now)

Sức mạnh của hiện tại - The power of now - tác phẩm nổi tiếng thế giới, được thời báo New York Times bình chọn là cuốn sách hay và bán chạy nhất, thực sự thiết thực và hữu ích cho cuộc sống tinh thần mọi người trong thời đại mới.

Sức mạnh của hiện tại được viết một cách súc tích và thâm thuý nên nhiều khi ta chỉ cần đọc một câu hay một đoạn ngắn thì đã cảm thấy vừa đủ vì quả thực chúng ta cần có không gian để chiêm nghiệm những điều sâu sắc mà tác giả đã đưa ra. Nhờ sử dụng ngôn ngữ đương đại nên Sức mạnh của hiện tại dễ dàng đi vào lòng độc giả. Cuốn sách này có năng lực rất lớn để giúp bạn chuyển hoá khổ đau và đưa bạn đến giải thoát.

Sức mạnh của hiện tại sẽ rất hữu ích và thực dụng nếu bạn đang có những khó khăn trong đời sống cá nhân, hay đời sống vợ chồng. Cuốn sách này có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn đó, xây dựng lại mối quan hệ ngày một tốt đẹp hơn. Thậm chí sách còn có khả năng giúp bạn thực hiện những ước mơ, hoài bão sâu kín của bạn. Và xa hơn nữa, Sức mạnh của hiện tại có thể giúp bạn thực hiện được mục đích tối hậu của một con người là nhận thức được bản chất chân thực của mình là gì.

Dám nghĩ lớn (The magic of thinking big)

Dám nghĩ lớn giới thiệu đến bạn một phương pháp tư duy đơn giản nhưng hiệu quả đến kỳ diệu. Những hướng dẫn đơn giản mà tác giả đưa ra trong cuốn sách không phải là những lý thuyết chưa được kiểm nghiệm. Đó không phải là sự phỏng đoán và ý kiến của một người. Mà đó là những cách tiếp cận với vô vàn tình huống của cuộc sống đã được chứng minh, trở thành những hướng dẫn có thể áp dụng phổ biến và tạo ra tác dụng kỳ diệu.

Đọc và suy ngẫm những nội dung được chia sẻ trong cuốn sách là bạn đã thành công được một nửa rồi, phần còn lại là những suy nghĩ và hành động của bạn. Từng bước, từng bước một cuốn sách sẽ dẫn dắt bạn đến thành công vượt bậc bằng sự tự tin, thấu hiểu bản thân và biết cách nâng tầm suy nghĩ của chính bạn theo cách nghĩ của những người quan trọng.

Cuốn sách thực sự cần thiết với những hướng dẫn giúp bạn xây dựng diện mạo của bản thân một cách tốt nhất, từ trang phục bề ngoài đến cả suy nghĩ, lòng tự tin bên trong và cả năng lực tư duy đột phá của chính bản thân bạn. Cuốn sách có chen lẫn những phần trắc nghiệm, những bảng hướng dẫn ngắn gọn về các mục tiêu bạn sẽ đạt được theo từng mốc thời gian ngắn dài khác nhau.

Với Dám nghĩ lớn bạn sẽ sống tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Hãy bắt đầu với câu nói của nhà hiền triết vĩ đại Disraeli: “Cuộc đời thật ngắn ngủi, do vậy, đừng sống nhỏ nhoi”.

Tình Lê