Theo đại diện Cục An Ninh chính trị nội bộ, lợi dụng thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới 2020-2021, các đối tượng gia tăng hoạt động in lậu, phát hành sách giáo dục in lậu nhằm trục lợi.

Ngày 23/7/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Nhà sách giáo dục Bình Thuỷ (Hộ kinh doanh Thanh Thuỷ, địa chỉ số 67 Nguyễn Khoá, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do bà Trần Thị Thanh Thuỷ làm chủ.

Phát hiện cơ sở dán tem giả trên sách giáo khoa.

Qua kiểm tra, đã phát hiện nhà sách này đang bày bán, tàng trữ 13 đầu sách ("Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" lớp 2,3,4,5; "Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh" lớp 2,3,5; "Bài tập rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh" lớp 2,3,4,5; "Sách bài tập Tiếng Anh 6" tập 1,2), với hàng nghìn cuốn, bước đầu xác định đều dán tem nhái, tem chống giả của NXB Giáo dục Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ số sách trên phục vụ điều tra mở rộng để xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó năm 2016, nhà sách này từng bị phát hiện bày bán, tàng trữ hàng nghìn bản sách đều được dán tem nhái tem chống giả của NXB Giáo dục Việt Nam, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Nhiều quyển sách giáo khoa giả bị phát hiện tại Hà Nội.

Theo đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, lợi dụng thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, các đối tượng gia tăng hoạt động in lậu, phát hành sách giáo dục in lậu nhằm trục lợi. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, với nhiều thủ đoạn đối phó với sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng như: dán tem nhái, tem chống giả của các NXB, trộn lẫn sách giả vào sách thật, mua một ít sách thật lấy hoá đơn xuất trình khi bị kiểm tra...

Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trong công tác thanh kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hoạt động in lậu, phát hành sách in lậu, nhất là sách giáo dục. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đơn vị hoạt động nghiêm túc, cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

T.N