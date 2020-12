Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025) nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách.

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức Lễ công bố và ký kết chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025).

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, sách luôn giữ vai trò quan trọng đối với việc lưu giữ, truyền bá trí thức, xây dựng nền tảng tư tưởng, văn hoá, đạo đức xã hội.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025) nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người và triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 329/QĐTTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Các đơn vị tại lễ ký kết.

Chương trình sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ năm 2020 – 2021, xuất bản 30 đầu sách (mỗi đầu sách in 4.000 bản) và chuyển giao đến 4.000 điểm giao dịch do Trung Nguyên lựa chọn trên cơ sở đề xuất của VietnamPost; giai đoạn 2 từ năm 2022 – 2023, tiếp tục in mỗi đầu sách 4.000 bản (trong 30 cuốn sách thực hiện ở giai đoạn 1) và tiếp tục chuyển giao đến 4.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, chuyển các sách đã in sang phiên bản sách điện tử để phát hành sách điện tử đến các điểm giao dịch; giai đoạn 3 từ năm 2024-2025, in mỗi đầu sách 5.000 bản và tiếp tục chuyển giao đến các điểm giao dịch của VietnamPost và các điểm phát hành khác.

"Dù số lượng sách chưa nhiều nhưng sự kết hợp này đánh dấu một phương thức mới trong việc triển khai chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản, huy động nguồn lực xã hội vào phát triển văn hoá đọc. Bộ Thông tin và Truyền thông tin tưởng rằng, với sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, phong trào đọc sách trong cộng đồng sẽ ngày càng phát triển để qua đó từng bước xây dựng và phát triển được thói quen đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân", Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu.

Đồng hành với chương trình, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ vận chuyển sách đến các điểm giao dịch tại 63 tỉnh thành trong cả nước và hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân lực vận hành hệ thống tủ sách tại các điểm bưu cục của VietnamPost.

Tình Lê