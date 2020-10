Á hậu Huyền My thu hút mọi ánh nhìn về phía mình bởi nhan sắc quyến rũ. Set trang phục năng động, áo crop -top và quần thể thao giúp người đẹp khoe trọn vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa. Huyền My tâm sự, trước đây cô rất tích cực tập gym, thậm chí thử sức cả boxing, Muay Thái… nhưng gần đây do bị chấn thương ở cột sống, cô không thể tập gym được nữa.