May mắn thay, chị gặp được người chồng bây giờ khi đang tìm kế sinh nhai tại đất Lào, sau đó cả hai đã hai tiến tới quyết định kết hôn và chuyển về Đức sinh sống. Thúy An chọn cho mình một cuộc đời bình dị như bao phụ nữ khác: rút khỏi nghề diễn và tập trung vun vén cho gia đình. (Ảnh diễn viên Thuý An hội ngộ diễn viên Hà Xuyên).