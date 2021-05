Không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tì vết ở độ tuổi U60, nữ diễn viên Diễm My 6X còn có cuộc sống viên mãn với chồng và hai con gái trong gần 30 năm qua.

Hôn nhân càng cũ càng phải được làm mới

Nhiều người nghĩ hôn nhân khi đã đi một chặng đường đủ dài chỉ còn nghĩa, tình vơi đi rất nhiều nên cũng dần quên đi cách nói những lời ngọt ngào, lời chúc tốt đẹp cho nhau. Tuy nhiên, diễn viên Diễm My không đồng ý với cách nghĩ này về cuộc hôn nhân gần 30 năm của mình. Chị luôn dành những lời chúc tốt đẹp cho chồng hàng ngày chứ không chỉ riêng những ngày đặc biệt...

“Tôi nghĩ điều này không đúng bởi tình cảm luôn được thắt chặt từ những điều rất nhỏ. Hôn nhân càng cũ càng phải càng được làm mới, tươi trẻ. Nhờ đó, có thể chúng ta cũng đỡ chán nhau hơn”, Diễm My bày tỏ.

Diễm My 6X ngọt ngào trong ngày sinh nhật ông xã.

Trải qua gần 30 năm bên nhau, Diễm My và chồng vẫn giữ những thói quen lãng mạn như uống trà, tâm tình, nghe nhạc và nói những lời tình cảm với nhau. Theo chị, dù có 80 hay 90 tuổi người ta vẫn có thể nắm tay và trao nhau những cử chỉ quan tâm mà chẳng cần lo người ngoài đánh giá.

Với Diễm My, tình yêu không phân biệt tuổi tác hay ranh giới nào. Diễm My nói thêm: “Hạnh phúc của chúng tôi cũng đơn giản như bao người ngoài kia. Chúng tôi cũng không có nhu cầu tận hưởng điều gì đó quá xa xỉ. Cuộc sống, công việc của anh Đức lẫn tôi dều rất bận rộn với những việc riêng nên thời gian dành cho nhau thực sự quý giá.

Một bông hoa héo, không có nghĩa phải vứt bỏ cả cành

Trong hôn nhân, Diễm My khẳng định vợ chồng chị cũng như bao cặp đôi bình thường khác, cũng sẽ có những mâu thuẫn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chị cho rằng “có những câu chuyện những vấn đề chỉ nên giữ bên trong chứ không nên mang ra làm quà cho dư luận”.

“Một bông hoa héo, không có nghĩa phải vứt bỏ cả cành. Hôn nhân cũng thế thôi. Vấn đề phát sinh ở đâu, chúng ta giải quyết ở đó. Rất may, tôi và anh Đức đều có chung cách nghĩ này. Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng sau đó còn là rất nhiều con người khác, đặc biệt những đứa trẻ. Vì thế, việc buông tay, từ bỏ chúng tôi không nghĩ đến. Chúng ta dày công xây dựng hạnh phúc, sao nỡ phá bỏ trong khi có thể bao dung tha thứ cho nhau?”, Diễm My tâm sự.

"Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90 vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U60.

Với nữ diễn viên phim Mẹ chồng, trong hôn nhân không gì quan trọng hơn niềm tin. Niềm tin đó được thử thách qua thời gian và giúp chị vững tâm dù trong cuộc sống có thể tồn tại nhiều cám dỗ.

Nói về ông xã, Diễm My chia sẻ: “Vì sao nhiều năm qua anh Đức vẫn đứng vững trên thương trường, ngoài kinh nghiệm, học thức đó còn là một cái đầu lạnh để biết cân đo, lựa chọn trong mọi việc. Điều đó giúp tôi an tâm anh luôn biết điều gì tốt nhất cho anh, cho chúng tôi và gia đình. Lạt mềm buộc chặt, tôi tin là vậy. Giữ đúng lúc, thả đúng nơi, đủ để người đàn ông cảm thấy thoải mái trong một sự ràng buộc”.

Vẻ đẹp của phụ nữ chỉ đáng giá bằng một người đàn ông sao?

Từng là một trong những “Nữ hoàng ảnh lịch” được săn đón bậc nhất thời thập niên 90, Diễm My đến nay vẫn được khán giả dành nhiều lời khen bởi nhan sắc mặn mà. Đối với chị, việc giữ gìn nhan sắc của một người phụ nữ trước hết phải là cho bản thân mình.

“Tại sao phải giữ gìn nhan sắc để giữ chồng? Vẻ đẹp của phụ nữ chỉ đáng giá bằng một người đàn ông sao? Tôi không đồng tình với quan điểm này!”, chị khẳng định.

Diễm My không đồng tình với quan điểm phụ nữ phải giữ nhan sắc để giữ chồng.

Theo nữ diễn viên, việc làm đẹp của phụ nữ dù ở độ tuổi đôi mươi hay ngũ tuần đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ do áp lực công việc, áp lực cuộc sống, đặc biệt là sau khi sinh con, sẽ quên đi việc chăm sóc cho bản thân mình, đến khi nhìn vào gương giật mình không nhận ra bản thân.

Diễm My nói: “Tôi nghĩ hôn nhân bền vững, không đến từ người phụ nữ hay sắc đẹp của họ. Đó là trách nhiệm của hai bên. Khi một bên đã không còn muốn nắm tay để đi tiếp thì sắc đẹp cũng không có ý nghĩa gì. Hôn nhân là một hành trình dài, là phép cộng của rất nhiều yếu tố”.

Chia sẻ về mối quan hệ “người đẹp – đại gia” vốn được cho là “chuyện thường ngày” trong giới showbiz, Diễm My khẳng định người đẹp được theo đuổi, săn đón không phải chuyện lạ, nhưng đó là cám dỗ hay không lại là lựa chọn của mỗi người – phụ thuộc vào quan điểm sống, nên tảng gia đình và giáo dục.

"Để lựa chọn một người đàn ông trong hôn nhân có nhiều yếu tố"

Trả lời về lý do tại sao lựa chọn chồng mình trong khi có nhiều người theo đuổi, Diễm My chia sẻ: “Để lựa chọn một người đàn ông trong hôn nhân, có nhiều yếu tố: cách người đàn ông ấy đối xử với gia đình, người yếu thế hơn, bạn bè cách người ấy đối diện với khó khăn. Trong tình cảnh ấy, họ thể hiện được sự quan tâm chu đáo, lòng bao dung, vị tha, bền chí… bên cạnh tình yêu, tôi nghĩ đây là một lựa chọn tốt. Lựa chọn của tôi ngày ấy hẳn đều vì những lý do này”.

Clip dàn sao dự kỷ niệm lễ cưới của Diễm My và ông xã:

Mê Thảo