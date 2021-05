Thùy My và Quế My - 2 con gái của Diễm My 6X và ông xã doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hội tụ cả sắc vóc, trí tuệ cùng thành tích học tập ấn tượng.

Diễm My là một trong những gương mặt người đẹp nổi bật của làng giải trí Việt trong thập niên 1980-90. Bỏ lại sự nghiệp viên mãn, “Nữ hoàng ảnh lịch” lên xe hoa cùng doanh nhân Việt Kiều. Chị và ông xã sau 27 năm đã xây dựng tổ ấm viên mãn với 2 cô con gái xinh đẹp, tài giỏi.

Theo cựu diễn viên, hai ái nữ là món tài sản lớn nhất chị và chồng tích góp được sau nhiều năm bên nhau. Cả hai vợ chồng vì thế tạo điều kiện tốt nhất để các con được nuôi dưỡng và phát triển toàn diện trong cuộc sống.

Hai con gái của Diễm My được nhận xét xinh đẹp, tài giỏi. Mỗi người đều sở hữu nhan sắc nổi bật và đạt thành tích học tập tốt. Trong đó, cô con gái lớn Thuỳ My năm nay 26 tuổi, hiện đang học ngành truyền thông báo chí tại Mỹ. Nhờ được rèn luyện ngoại ngữ và học trong môi trường giáo dục quốc tế, cô có khả năng nói thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc.

Thùy My còn được nhận xét là “bản sao” của mẹ với gương mặt thanh tú, sóng mũi cao cùng đôi mắt sâu. Cô cũng sở hữu sắc vóc thon gọn, cao 1,73 m và được nhiều bạn bè khuyên nên đăng ký thi hoa hậu.

Con gái lớn nhà Diễm My cũng ý thức chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Cô có phong cách thời trang sành điệu, cá tính. Bên cạnh trang phục, cô còn sở hữu nhiều mẫu túi xách, kính mắt của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Lớn lên tại Mỹ, Thùy My có tư tưởng phóng khoáng, cởi mở. Ngoài việc học và làm việc, cô dành thời gian đi du lịch, giao lưu bạn bè. Thùy My cũng thường xuyên chia sẻ ảnh sinh hoạt đời thường trên trang cá nhân.

Ngoài việc học, con gái đầu lòng nhà Diễm My 6X rất hứng thú với các hoạt động bên ngoài như: cưỡi ngựa, chơi tennis, bơi lội, nhảy múa, rèn luyện thể chất, thiết kế website, làm video YouTube, chụp ảnh, tham gia hoạt động bảo vệ động vật...

Thùy My tình cảm bên bạn trai "tin đồn".

Thùy My cũng được cho là có bạn trai khi hay đăng ảnh cùng một chàng trai tên là Kevin Garbe, đang làm việc tại Google. Song do kín tiếng, cô không xác nhận hay chia sẻ thông tin.

Trong khi đó, cô con gái thứ 2 của Diễm My có tên Hà Quế My, sinh năm 2000. Giống với chị gái, Quế My hiện cũng sinh sống và học tập tại Mỹ, sở hữu nhan sắc ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Quế My hiện tại sành điệu và sở hữu làn da nâu rám nắng khỏe khoắn, quyến rũ. Cô theo đuổi gu thời trang gợi cảm khi thường xuyên diện trang phục sexy khoe 3 vòng gợi cảm.

Hai chị em Hà Thùy My - Hà Quế My thường xuyên đăng ảnh diện đồ cặp, đi du lịch ở những nơi nổi tiếng. Do cùng sinh sống tại đất khách, cả hai chị em hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt đời thường.

“Các con dù sống theo phong cách Tây phương nhưng tôi luôn muốn chúng phải hiểu và giữ được văn hoá Việt trong người, cội nguồn bắt đầu từ đâu. Tôi luôn muốn các con có được những giây phút trọn vẹn bên gia đình, để sau này khi có gia đình riêng, mỗi người vẫn sẽ giữ được điều đó”, Diễm My chia sẻ.

Trong những lần về nước hay nghỉ lễ, gia đình nữ diễn viên luôn sum họp, mở tiệc và thăm họ hàng. Diễm My cùng nấu ăn, đi mua sắm, trang trí nhà cửa và dạy các con sự vun vén cho gia đình dù đang theo lối sống hiện đại.

Clip dàn sao dự kỷ niệm lễ cưới của Diễm My và ông xã

Thúy Ngọc