- Truyền thông Hàn Quốc vừa thông tin nam diễn viên Park Ji Hoon từng đóng trong phim 'Vũ khí nhà văn' đã qua đời vì bị ung thư dạ dày.

Sáng 15/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên trẻ Park Ji Hoon vừa qua đời ở tuổi 31 vì bệnh ung thư dạ dày sau khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Tang lễ của Ji Hoon được tổ chức tại Công viên tưởng niệm Núi xanh, Gyeonggi, Hàn Quốc.

Diễn viên 'Vũ khí nhà văn' Park Ji Hoon.

Trên trang Instagram cá nhân, gia đình chia sẻ thông tin Park Ji Hoon qua đời và lời cảm tạ về sự động viên, an ủi mà mọi người dành cho gia đình trong lúc đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Nhờ có sự chia sẻ của mọi người, gia đình cảm thấy ấm lòng khi Park Ji Hoon đã ra đi trong thanh thản. Nhiều bạn bè, người thân đã đến chia buồn với gia đình của nam diễn viên.

Hôm 19/4, Park Ji Hoon đón sinh nhật tuổi 31 trong bệnh viện giữa lúc bệnh tật đang khá phức tạp. Tuy vậy, anh luôn lạc quan, thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu với bệnh tật trong những hình ảnh được đăng tải và cập nhật trên trang cá nhân.

Park Ji Hoon, sinh năm 1989, từng là một người mẫu tự do trước khi trở thành diễn viên được khán giả biết đến qua các bộ phim. Anh được chú ý trong trong phim Máy đánh chữ Chicago (Vũ khí nhà văn) do “ảnh hậu” Im Soo Jung, Yoo Ah In và Go Jung Pyo đảm nhận vai chính. Anh hiện hoạt động trong công ty Glorious Entertainment.

Hàn Vi