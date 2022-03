Diễn viên Hà Hương kể về lần trở lại màn ảnh sau 21 năm từ vai diễn 'kinh điển' Nguyệt thảo mai trong 'Phía trước là bầu trời'.

Không kỳ vọng Xuân mẫu hậu lấn át Nguyệt thảo mai

- Điều gì đã thuyết phục Hà Hương trở lại màn ảnh sau gần 20 năm kể từ 'Phía trước là bầu trời'? Vai bà trùm lần này có điểm gì thu hút chị?

Một ngày anh bạn thân thiết làm phó đạo diễn có gọi cho tôi nói về phim Bão ngầm và chia sẻ các vai chính đều đã được sắp đặt chỉ còn vai vợ ông trùm nên nói tôi đi casting. Sau buổi casting tôi được hẹn ngày đi quay. Cái khó nhất ở phim này là tôi không phải thoại nhiều nhưng lại đặt ra một thử thách, ngoài hình tượng bên ngoài thì nội tâm phải thế nào chứ không thể nào diễn ra một người đơn giản khơi khơi được. Đôi khi nét mặt không thể bộc lộ ra hết mọi suy nghĩ trong đầu, đó là điểm khó nhất của nhân vật bởi Xuân mẫu hậu khá giả tạo và nặng về tâm lý với tôi.

- Khi phim lên sóng, xem các phân đoạn mình diễn, chị thấy đã ra chất của bà trùm và đã thấy ưng ý chưa?

Quá trình quay và lên phim Bão ngầm sẽ có những điểm khác nhau. Tôi vẫn chưa để ý được góc máy nào lợi thế cho mặt mình vì không bao giờ để ý đến máy quay mà chỉ tập trung vào vai của mình. Mọi người cũng góp ý rồi nhặt sạn và tôi lắng nghe mọi lời nhận xét. Tuy nhiên tôi chỉ muốn nói là những thước phim này lên là đã được kiểm duyệt từ lúc quay và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phân đoạn. Có thể người xem chưa thể hiểu hết ngay được nhưng dần dần mọi việc sẽ được bóc dần từng lớp.

Hà Hương ở hậu trường 1 cảnh quay.

- Hà Hương có gặp áp lực vai diễn lần này phải vượt qua cái bóng quá lớn của Nguyệt 'thảo mai' 20 năm trước?

Nguyệt thảo mai và Xuân mẫu hậu là hai tuyến hoàn toàn khác nhau, 1 tuyến là nhân vật chính, 1 là nhân vật phụ. Tôi không kỳ vọng Xuân mẫu hậu lấn át Nguyệt thảo mai bởi từ ngoại hình, tư tưởng đến đường lối nhân vật là khác nhau. Tôi cũng không mong khán giả sẽ so sánh Nguyệt của 21 năm trước và Xuân mẫu hậu của hiện tại. Tôi chỉ muốn mọi người xem Hà Hương có phải diễn viên có năng khiếu trong nghề không, có xứng đáng với tình cảm yêu quý của mọi người bao nhiều năm nay không. Vì thế tôi luôn cố gắng trong mỗi lần mình xuất hiện sao cho chỉn chu.

Tạo hình Nguyệt 'thảo mai' và Xuân 'mẫu hậu' của Hà Hương sau 20 năm.

- Chị có bị áp lực?

Người khác không gây áp lực nhưng tôi lại tự gây áp lực cho mình. Khi gặp lại các anh chị, các em trong đoàn phim, mọi người khen Hà Hương chuyên nghiệp nên tôi luôn cố gắng thật chuyên nghiệp từ bối cảnh hậu trường đến trên phim trường. Tôi nghĩ mình phải tự chỉn chu mỗi lần mình lên hình. Do vậy tôi luôn phải chuẩn bị cho vai diễn và ghi nhớ từng điểm nhỏ nhất.

Trong phim có quá nhiều tuyến nhân vật trong khi Xuân mẫu hậu không phải nhân vật chính mình không nên có những đòi hỏi để tạo thêm áp lực cho mọi người. Chính vì thế tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn và không được phép gây khó khăn cho bất cứ ai trong ê kíp. Trước khi quay tôi những phân đoạn khó tôi hay hỏi ý kiến các diễn viên gạo cội nếu có thể xem nên diễn thế nào và quay xong hỏi mọi người trong ê kíp xem mình diễn có ổn không.

- Còn áp lực từ phía khán giả đối với chị thì sao, nhất là khi họ đã quen với vai Nguyệt thảo mai của chị và dễ có sự kỳ vọng hay so sánh với vai diễn mới này?

Phim còn dài lắm nên mọi thứ cứ phải từ từ và tôi không thể giải thích hay trả lời cặn kẽ cho tất cả khán giả được. Tôi là người không hay đôi co và cũng không đôi co được với ai. Cứ chỉ nói đến câu thứ 2, thứ 3 là tự nhận "Em sai rồi". Tôi khác Nguyệt hay Xuân ở chỗ ngoài đời không tranh cãi được với ai, có bao nhiêu rắc rối là tránh xa. Ngoài đời tôi rất hèn (cười).

Một số diễn viên nghỉ đóng phim quá lâu khi trở lại rất khớp vì cách làm phim nay đã khác nhiều, còn chị thì sao?

Trước đây chúng tôi làm phim chỉ với một máy quay nên với cảnh khóc thì phải quay 3 lần cho các cảnh toàn, trung, cận. Nhưng bây giờ vì có nhiều góc quay nên tôi chỉ cần khóc 1 lần là xong rồi. Đó là sự khác biệt lớn nhất nên cảm xúc của mình phải được đẩy lên cao trào nhất trong 1 đúp đó bởi diễn lại thì sẽ bị nhạt.

Đến giờ hầu hết các phân đoạn của tôi chỉ quay một lần duy nhất. Nếu thực sự phải diễn thì không phải là mình, khi hóa thân vào nhân vật thì khoảnh khắc đó chỉ trải qua 1 lần. Chính vì thế các phân đoạn gay cấn tôi hầu như không phải quay lại lần thứ 2 do đã chuẩn bị 70% trước đó. Dường như tôi có một bản năng diễn, khi vào quay tôi gần như lên đồng và không còn là mình nữa.

Tôi đang có một gia đình đầy đủ và viên mãn

Gia đình Hà Hương trong dịp tết vừa qua.

- Là diễn viên bản năng, trở lại sau nhiều năm vẫn diễn như lên đồng vậy sau Bão ngầm khán giả sẽ gặp lại chị nhiều hơn trên phim hay Hà Hương sẽ lại ở ẩn như trước?

Câu chuyện lựa chọn phim hay ở ẩn không phụ thuộc vào mình mà là vạn sự tùy duyên. Tôi không quá kỳ vọng vào mọi thứ mà một phim nào đó mang đến mà chỉ dựa vào sự nỗ lực mỗi ngày của mình. Đến tận bây giờ tôi sống mỗi ngày đều với sự biết ơn khán giả, biết ơn mọi người vẫn còn yêu thương, quan tâm đến mình. Tôi an yên vui vẻ bên những gì mình có. Tôi khao khát được diễn lắm chứ do vậy bất cứ khi nào có cơ hội đóng phim tôi đều nhận, vai nào cũng nhận với suy nghĩ cống hiến để trả ơn cho tất cả những người yêu quý mình. Mọi thứ đã có vũ trụ cho đặt, mình cứ an yên tận hưởng, kể cả có được sự ủng hộ hay không của mọi người.

- Trong lần trở lại của chị với nghề diễn, ông xã có vai trò như thế nào?

Ông xã đang rửa bát cho vợ mà đến giờ phim chiếu thì hô lên: 'Vợ ơi đến giờ phim rồi' (cười). Ông xã tôi rất kiệm lời nhưng những hành động đơn giản như vậy là có thể hiểu cả gia đình đã ủng hộ mình như thế nào. Đến giờ chiếu phim là cả nhà tắt đèn ngồi xem, thấy mình trên phim là giơ máy chụp chụp quay quay. Tôi đang có một gia đình đầy đủ và viên mãn nên với một người như mình tôi thấy chẳng có gì phải đi so sánh với ai cả.

Nhà có rồi, xe có rồi, ti vi cũng có như mọi người (cười lớn). Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, cả gia đình đi du lịch cùng nhau, không có khuyên tai vòng vàng thì vẫn có bánh và hoa. Đối với mình, hạnh phúc không cầu kỳ, xa hoa mà đơn giản lắm, nhất là khả năng của mình không thể sống xa hoa như mọi người. Tôi thấy rằng đồ mình mặc với tình yêu thương của mọi người với bộ quần áo 100-200 triệu mà mình phải lăn lộn vất vả thì cũng như nhau cả. Với tôi vẻ đẹp không toát ra từ bên ngoài mà đến từ sự gần gũi, ấm áp và chia sẻ của mọi người.

Hà Hương trong phim 'Bão ngầm'

Quỳnh An