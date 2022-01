Han So Hee xuất hiện trong loạt ảnh mới vô cùng gợi cảm trên tạp chí Allure số đầu năm.

2021 là năm đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1994 khi cô đóng vai chính trong phim My Name. Nhân vật Jiwoo của Han So Hee là một cô gái gia nhập vào băng nhóm tội phạm và hoạt động dưới thân phận cảnh sát chìm với mục tiêu trả thù cho kẻ đã giết cha mình.

Han So Hee khiến khán giả vô cùng bất ngờ với hình tượng đả nữ mạnh mẽ, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh nữ tính của các nhân vật mà cô từng thủ vai trước đây trong Nevertheless (Dẫu biết), The World of the Married (Thế giới hôn nhân).

Han So Hee được Allure chọn là gương mặt trang bìa số mới nhất và thực hiện loạt ảnh vô cùng ấn tượng về cô nàng với vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng.

Tại đây, nữ diễn viên 28 tuổi chia sẻ về những vai diễn cũ và sắp tới, về cách cô nhìn nhận về bản thân hay những người đã truyền cảm hứng cho Han So Hee.

Han So Hee nói cô đã bước sang tuổi 29 và bắt đầu cảm thấy khá áp lực phải làm một cái gì đó để phát triển bản thân trước ngưỡng tuổi 30.

Cô chia sẻ đã phải từ chối rất nhiều lời mời bởi "dù nhiều dự án hợp với ngoại hình của tôi nhưng tôi không nghĩ mình là gương mặt mình có thể làm mọi loại vai. Tôi thấy mình may mắn vì đã nhận những bộ phim hợp với mình".

Sắp tới người đẹp sẽ góp mặt trong bộ phim ca nhạc lãng mạn Soundtrack #1 cùng Park Hyung Sik. Dù nhân vật của cô chỉ là người viết nhạc và không hát nhưng Han So Hee vẫn nghe đi nghe lại các bài hát dùng làm nhạc phim để tạo cảm hứng cho vai diễn.

Han So-hee chia sẻ về hậu trường phim 'My Name'

