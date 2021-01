Nữ diễn viên 25 tuổi phải nhập viện vì chấn thương xương sườn và quá căng thẳng. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định.

Ngày 23/1, công ty quản lý nữ diễn viên Han So Hee thông báo về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên sau một ngày nhập viện vì chấn thương xương sườn và ngất trên trường quay phim Undercover. Hiện tại, sức khỏe của cô ổn định, vết thương không nghiêm trọng. Han So Hee sẽ tiếp tục điều trị thêm tại bệnh viện và mong fan đừng quá lo lắng.

Han So Hee phải nhập viện vì chấn thương xương sườn.

Tối 22/1, tờ Sports Chosun đưa tin nữ diễn viên Han So Hee đột ngột ngất xỉu trên trường quay phim Undercover. Đại diện công ty cho biết, sao phim Thế giới hôn nhân gặp sự cố trong một cảnh quay hành động.

Một nhân viên của ê-kíp tiết lộ: “Han So Hee đã ngất xỉu do chấn thương và làm việc quá sức trong khi đang quay Undercover. Chúng tôi đã ngừng quay phim và nhanh chóng đưa cô ấy đến phòng cấp cứu”.

Nhân viên đoàn làm phim kể thêm: “Có rất nhiều cảnh hành động trong Undercover và Han So Hee đã tự mình quay nhiều phân đoạn này mà không cần dùng đến diễn viên đóng thế, vì cô ấy cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm với các cảnh quay của mình”.

Được biết, sau khi nữ diễn viên bị thương, đoàn phim cũng đã tạm dừng làm việc để nữ diễn viên có thời gian nghỉ ngơi. Trước lúc ngất đi, người đẹp 9X có nhiều triệu chứng không khỏe, khó thở. Hiện cô được điều trị và chăm sóc y tế. Ê-kíp tiếp tục hoãn quay và chờ cho đến khi Han So Hee bình phục.

Undercover là bộ phim đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận vai chính. Cô vào vai Yoon Ji Woo, làm việc cho nhóm tội phạm ma túy. Cô được ông trùm Choi Moo Jin (Park Hee Soon) cài vào đơn vị điều tra ma túy của sở cảnh sát. Từ đó, Yoon Ji Woo trở thành “cánh tay trong” đắc lực cho băng đảng ma túy của Choi Moo Jin. Ngoài Han So Hee, tác phẩm còn có sự góp mặt của dàn diễn viên Hàn Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun (mỹ nam phim Tầng lớp Itaewon), Kim Sang Ho…

Hiện tại sức khỏe nữ diễn viên đã ổn định.

Han So Hee sinh năm 1994, là diễn viên của làng giải trí xứ kim chi. Cô từng được gọi là "bản sao Song Hye Kyo" vì dung mạo khá giống đàn chị. Cô được biết đến với các vai diễn phụ trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Money Flower (2017), Lang quân 100 ngày (2018), Abyss (2019) và Thế giới hôn nhân (2020).

Cuối tháng 7/2020, mẹ của nữ diễn viên bị tố cáo lừa đảo, lấy danh tiếng của con gái để đi vay tiền. Nữ diễn viên lên tiếng thừa nhận rất xấu hổ về chuyện này và gửi lời xin lỗi các nạn nhân.

Thanh Nhàn