Niềm đam mê to lớn với diễn xuất giúp Kim So Yeon - sao nữ Cuộc chiến thượng lưu vượt qua được những trở ngại nghề nghiệp và gặt hái nhiều thành công như hôm nay.

Kim So Yeon là mỹ nhân gây sốt khi thủ vai ‘ác nữ’ trong siêu phẩm Cuộc chiến thượng lưu của đài SBS. Xuất hiện trong chương trình Master in the touse cùng Eugene và Lee Jia, cô khiến khán giả bất ngờ với hành động sau khi gặp chấn thương trong lúc quay phim trước đây.

Năm 2009, người đẹp thủ vai đặc vụ Triều Tiên trong bộ phim nổi tiếng Iris của đài KBS và không may gặp sự cố trên trường quay. Kim So Yeon kể lại: “Đó là phân cảnh hành động, tôi và bạn diễn đấu với nhau trong xe cứu thương. Khi diễn xong tôi đã phải khâu 12 mũi.”

Điều làm người hâm mộ sốc nhất là hành động tiếp theo của nữ diễn viên sau khi trở về từ bệnh viện. Vì nhân vật cô đảm nhận sở hữu nhiều cảnh hành động nên dù bị thương, cô vẫn tiếp tục đến tập tại phòng tập thể dục để không phá vỡ mạch phim và sự chú ý của khán giả. Cô cho biết rất buồn khi phần cơ bắp có được nhờ tập luyện chăm chỉ đã biến mất.

Đây không phải lần đầu ngôi sao sinh năm 1980 thể hiện thái độ nghiêm túc và tình yêu mãnh liệt với nghiệp diễn, trong phim truyền hình đài MBC năm 2000 - All about eve (Tình yêu trong sáng), cô đã tham gia nhiều lớp đào tạo thực tế với các phát thanh viên khác để hóa thân tốt hơn cho nhân vật phát thanh viên của mình.

“Ngày ấy, tôi có rất nhiều cuốn sổ ghi đầy những lời thoại kịch bản”, lời chia sẻ chân thành trên là bằng chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Kim So Yeon trên con đường diễn xuất. Heo Young Mi trong Tình yêu trong sáng cũng trở thành vai diễn để đời của cô.

Kim So Yeon là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh Hàn, gây ấn tượng nhờ diễn xuất tài năng trong nhiều tác phẩm đình đám như Tình yêu trong sáng, Mật danh Iris, Công tố viên sành điệu… và gần nhất là Cuộc chiến thượng lưu. Thường đóng các vai phản diện nhưng ngoài đời, cô là mỹ nhân có đời tư sạch của làng giải trí Hàn Quốc, khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn cùng tài tử Lee Sang Woo.

Doãn Phong

Theo Koreaboo