- MV “Thank you – Những chiến binh thầm lặng” với sự tham gia của nhiều tên tuổi đình đám như Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Bùi Anh Tuấn vừa ra mắt.

MV “Thank you – Những chiến binh thầm lặng”:

MV "Thank you - Những chiến binh thầm lặng" - dự án âm nhạc cộng đồng do Gala Nhạc Việt phối hợp với Bộ Y tế thực hiện - vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ca khúc như một món quà tri ân sâu sắc và cổ vũ tinh thần mạnh mẽ đến "những chiến binh thầm lặng" đang ngày đêm công tác, chiến đấu, cống hiến trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ca khúc với sự thể hiện của 6 ca sĩ: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn có ca từ ý nghĩa, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần hùng tráng. "Thank you - Những chiến binh thầm lặng" dễ chạm đến trái tim người nghe ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Ngoài 6 ca sĩ nêu trên, MV "Thank you - Những chiến binh thầm lặng" còn có sự xuất hiện của hơn 70 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu nổi tiếng trong showbiz Việt. Họ cùng đồng lòng gửi lời cám ơn, chia sẻ đầy xúc động đến những người đang làm nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ca khúc như một lời cảm ơn đối với những người đã âm thầm chiến đấu vì sức khỏe cộng đồng.

Music video còn lồng ghép những hình ảnh đầy xúc động của người đang công tác ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 thời gian qua. Dự án còn là lời kêu gọi người dân nâng cao "ý thức ở nhà", đó cũng là hành động cảm ơn thiết thực nhất gửi đến đội ngũ chống dịch Covid-19. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng ca từ sâu sắc, dễ chạm đến trái tim người nghe từ những giai điệu đầu tiên.

Những hình ảnh thực tế về công tác phòng chống dịch bệnh khiến nhiều người cảm động.

Tại thời điểm khó khăn như hiện nay, sự chung tay của cộng đồng sẽ quyết định thắng bại của trận chiến này.

Ngay sau khi được công chiếu, sản phẩm đã nhận được những sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Nhiều người để lại lời khen và đánh giá về sự xúc động, ý nghĩa xen lẫn tự hào về một dự án tri ân các nhà lãnh đạo, các ban ngành… đã miệt mài làm việc, thầm lặng chiến đấu, cống hiến trong công tác phòng chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua.

Ở thời điểm cả nước cùng đồng lòng chung tay chống dịch, “Thank you – Những chiến binh thầm lặng” ra đời như một sự cổ vũ tinh thần cho hàng triệu trái tim con người Việt Nam tiếp thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đức Trung