Theo thông tin , cặp sao 'Hạ cánh nơi anh' không còn hẹn hò nhau mà đang tìm hiểu một mối quan hệ mới.

Theo Weibo, thông tin Hyun Bin và Son Ye Jin không còn hẹn hò nhau mà đang tìm hiểu tình mới khiến nhiều người xôn xao. Chia sẻ này được một chuyên gia thạo tin trong showbiz Hàn tiết lộ. Theo đó, Son Ye Jin thường dành thời gian cuối tuần để hẹn hò và cùng chơi golf với bạn trai.

"Hyun Bin giờ đã có bạn gái, Son Ye Jin cũng đã có bạn trai. Thậm chí, Son Ye Jin còn cùng người ấy đi đánh golf. Bạn gái mới của Hyun Bin chính là Oh Yeon Seo - người từng hợp tác với nam tài tử trong một dự án điện ảnh mới đây", người này tiết lộ. Thông tin này khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Hyun Bin và Son Ye Jin đều đã có tình mới.

'Bạn gái tin đồn' của Hyun Bin tên là Oh Yeon Seo sinh năm 1987. Cô xuất thân là một idol nữ trong nhóm LUV nhưng không quá thành công. Người đẹp từng gây chú ý khi xuất hiện trong các vai diễn trong phim "My Husband Got a Family" (2012), "Jang Bo-ri is Here!" (2014), "Please Come Back, Mister" (2016), "My Sassy Girl"... Mặc dù tham gia nhiều phim nhưng Oh Yeon Seo chỉ gây ấn tượng bởi thân hình gợi cảm.

Năm 2016, Hyun Bin và Oh Yeon Seo từng hợp tác khá ăn ý trong một dự án phim. Oh Yeon Seo cũng từng được biết đến nhiều khi là bạn gái cũ của Kim Bum, cả hai chia tay hồi tháng 2 năm 2019. Hiện tại, những nhân vật chính trong tin đồn tình cảm mới này vẫn chưa lên tiếng.

Oh Yeon Seo - người được cho là đối tượng Hyun Bin đang tìm hiểu.

Từ sau Hạ cánh nơi anh, Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành một cặp đôi đẹp được nhiều người quan tâm. Vì có những cảnh ngọt ngào trong phim nên nhiều người tin rằng chắc chắn Hyun Bin và Son Ye Jin đã "phim giả tình thật". Rất nhiều người mong cả hai sẽ nên duyên ngoài đời thật.

Mặc dù có nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng phía cặp đôi cũng nhiều lần phủ nhận thông tin này và cho biết cả hai là bạn bè.

Khoảnh khắc tình cảm của Hyun Bin và Son Ye Jin

T.K