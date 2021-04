Ở tuổi 58, NSND Lan Hương vẫn chuộng phong cách ăn mặc trẻ trung dù vóc dáng không cao.

Năm 12 tuổi, NSND Lan Hương trở nên nổi tiếng với vai chính trong phim Em bé Hà Nội. Với thành công của vai diễn này, Lan Hương đã đi vào nghiệp diễn. Bà học múa rồi trở thành diễn viên chính trong Nhà hát Tuổi trẻ.

NSND Lan Hương bén duyên với nghiệp diễn từ bộ phim 'Em bé Hà Nội'.

Vóc dáng nhỏ nhắn giúp NSND Lan Hương trông trẻ trung so với tuổi. Sở hữu đôi mắt to và đôi môi dày quyến rũ, thời trẻ giúp nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 từng được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh Việt.

Khi 18 tuổi, NSND Lan Hương lên xe hoa với người đồng nghiệp hơn tuổi và có con gái. Thế nhưng cuộc hôn nhân này lại không kéo dài được lâu, hai người ly hôn sau hai năm chung sống.

Sau đổ vỡ hôn nhân, NSND Lan Hương kết hôn lần 2 ở tuổi 24 với đạo diễn Tất Bình, dù không có thêm con nhưng hai người vẫn tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc cho đến hiện tại.

Phong cách ăn mặc trẻ trung của NSND Lan Hương dù đã U60.

Ở tuổi 58, diễn viên Em bé Hà Nội ngày nào vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì tính cách và gu thời trang trẻ trung.

NSND Lan Hương và NSND Thu Hà.

Những năm gần đây, NSND Lan Hương ít xuất hiện trên truyền hình. Tuy nhiên, khi có vai diễn phù hợp với mình, nữ diễn viên vẫn nhận lời tham gia. Năm 2018, NSND Lan Hương vào vai bà Bằng trong phim Sống chung với mẹ chồng, ngay sau đó bà tham bộ phim truyền hình Ngược chiều nước mắt trong vai người mẹ chồng khó tính.

Từng có thời gian khán giả đồn đoán diễn viên Em bé Hà Nội can thiệp dao kéo để kéo dài tuổi xuân. NSND Lan Hương cũng thẳng thắn thừa nhận có can thiệp thẩm mỹ hai bên má vì những dấu hiệu của tuổi già chứ không hề can thiệp vào mắt và môi như lời đồn.

NSND Lan Hương trong phim 'Em bé Hà Nội':

browser not support iframe.

Ngọc Hà

Ảnh: FBNV