Ngọc Anh đang là cái tên thu hút khán giả kể từ khi cô tham gia vai Ngọc, nữ chính trong bộ phim truyền hình Phố trong làng. Trước khi đến với vai chính cô tá Ngọc, Ngọc Anh từng làm mẫu ảnh và được biết qua vài bộ phim truyền hình trước đó.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với phim ảnh?

Tôi tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng nhưng lại rẽ sang con đường diễn xuất một cách bất ngờ. Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm diễn viên, đến năm 18 tuổi tôi làm mẫu ảnh kiếm tiền, tự lo việc học tập. Một ngày của 2018, tôi muốn mình mới mẻ hơn nên đã thử đi casting phim. Đó cũng là cột mốc đưa tôi vào nghề diễn viên.

- Chị nghĩ điều gì ở mình đã thuyết phục đạo diễn Mai Hiền để nhận vai nữ chính Ngọc trong 'Phố trong làng'?

Chắc chắn phải là sự phù hợp, đạo diễn thấy được tôi khả năng diễn xuất. Chứ chắc chắn không phải vì ngoại hình là yếu tố đầu tiên. Ngày tôi casting phim Phố trong làng, ngoài việc diễn kịch bản sẵn có, thì tôi còn được đạo diễn yêu cầu phải biên tập theo chủ đề được cho và diễn lại. Có lẽ điều đó đã thuyết phục đạo diễn Mai Hiền chọn tôi vào vai y tá Ngọc. Đạo diễn Mai Hiền rất tạo điều kiện cho lớp diễn viên mới. Để một diễn viên trẻ đảm nhận vai chính trên sóng giờ vàng và chưa có tên tuổi, tôi biết đó là điều hết sức mạo hiểm. Chính vì lẽ đó, tôi toàn tâm dành nội lực để làm tốt nhất. Tôi cũng trăn trở trong từng cảnh diễn, khi xong một cảnh mà giả dụ người khác có gật đầu đi chăng nữa nếu mà tôi thấy vẫn chưa thoả mãn, chưa được như kỳ vọng tôi sẽ chưa yên tâm mà xin diễn lại.

- Ngọc Anh tự đánh giá mình có phải là cô gái xinh đẹp?

Tôi thấy mình có nét dễ nhìn, dễ tạo thiện cảm, không quá xinh đẹp. Thuyết phục được 10/10 người khen xinh thì tôi không đủ. Có thể vì tôi cực kỳ khó tính với bản thân mình, luôn đòi hỏi mình phải ở một phiên bản tuyệt vời, hoàn hảo nhất có thể. Trước đây tôi nghĩ ngoại hình không quan trọng nhưng khi vào nghề diễn tôi mới nhận ra ngoại hình cực kỳ quan trọng. Năng lực bạn yếu kém đến đâu, song qua thời gian mài giũa, cố gắng sẽ cải thiện được. Còn tuyệt nhiên vẻ đẹp có chăng thay đổi chỉ nhờ can thiệp thẩm mỹ thôi. Nhưng nếu có cái thần thái, giữ được vẻ mộc mạc điều đó sẽ tạo được nét riêng không trộn lẫn.

- Vậy điều gì ở bản thân khiến chị tự tin nhất?

Tôi tự tin vì mình thẳng tính, vô tư. Sự thẳng tính của tôi có sự tiết chế không gây tổn thương cho người khác một cách vô duyên. Thứ hai, tôi thích nụ cười của mình.

- Khán giả từng không ít lần thất vọng vì diễn viên sau thẩm mỹ trở nên mất nét tự nhiên. Chị nghĩ sao về phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi là tuýp người linh hoạt, hiện đại, tự do. Tôi rất tôn trọng sự khác biệt. Nhưng lại rất kỳ dị ứng với những ai áp đặt người khác phải thế này phải thế kia mới mới đúng. Diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ xuất phát điểm mục đích làm đẹp là để chiều lòng khán giả cũng là vì phục vụ công việc, nghề nghiệp. Bình luận của khán giả đôi khi chỉ chăm chăm vào ngoại hình của diễn viên nên cũng khiến cho người diễn viên áp lực. Nếu như chỉ là một công việc bình thường thì ngoại hình không cần quá xuất chúng nhưng nghề diễn viên sống bằng ngoại hình nên ngoại hình rất quan trọng. Hơn nữa ai cũng muốn mình đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Thế nhưng còn gì hơn khi mình luôn có bản sắc riêng vì đó là những cái tạo nên dấu ấn, không có một công cụ dao kéo nào có thể tạo nên được nét tự nhiên ấy.

- Là dân ngoại đạo khi bước vào nghề diễn, chị gặp những khó khăn gì?

Chắc là kỹ năng diễn, ngoại đạo nên không được đào tạo bào bản nên nhiều khi không phải cứ ở ngoài đời như thế nào thì bê trăm phần trăm như thế vào lúc quay. Mà đôi khi còn phải hợp tác cùng quay phim để lột tả ra được cảnh đó. Cũng phải mất đến vài lần đi quay tôi mới dần cải thiện, cho đến bây giờ vẫn chưa được mượt nhưng đoàn phim rất nhiệt tình giúp đỡ.

Bên cạnh đó là cảm xúc, bung thả cảm xúc cũng cần được tiết chế bằng lý trí chứ không phải bản năng. Tôi thường xuyên bị bung thả cảm xúc ngay khi tập nên rất bị lãng phí vì khi quay phải đổi góc rất nhiều, chưa nói là hỗ trợ bạn diễn nữa. Nên phải thả cảm xúc đắt giá, tránh bị phí vì khóc quá nhiều sẽ bị đỏ mắt, mặt sưng, mũi đỏ và dễ bị chai sạn cảm xúc.

- Phim đang phát sóng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, chị có vào đọc những bình luận?

Tôi đọc rất nhiều bình luận, tính đến thời điểm này tôi thấyPhố trong làng đang là một bộ phim hot. Đó là một tín hiệu tốt và thật sự biết ơn khán giả vì đã đón nhận công sức của ekip. Bên cạnh đó, nhiều khán giả thắc mắc tại sao vai nữ chính xuất hiện ít trong những tập đầu và tại sao tình yêu của nam chính - nữ chính chưa được đẩy lên. Quả thực, mọi sắp xếp đều theo ý đồ của đạo diễn, biên kịch, khán giả hiểu nôm na đây là một bộ phim thể loại chính luận nên yếu tối chính luận được ưu tiên đẩy lên hàng đầu, mọi vai diễn và tình yêu đẹp của các cặp đôi cũng phục vụ cho thông điệp và chủ đề phim.

- Ngọc Anh ở trên phim và ngoài đời có giống nhau?

Tất cả những vai diễn tôi đã đóng chưa có vai diễn nào giống với tôi đến quá 50% cả, vai Ngọc ở sâu bên trong mới gặp gỡ tôi ở một vài nét. Tôi thiên về hướng nội nên không có được sự nhiệt thành, quan tâm mọi người một cách nồng cháy như Ngọc.

Ngoài sự thẳng nhưng trầm tính, tôi khá hiện đại, linh hoạt, cầu tiến. Nhiều khi tôi hơi truy dồn người khác vào chân tường vì tính hơi rõ ràng, sòng phẳng. Tôi đang cần học sự mềm mại, đàn bà hơn. Tôi không phải là một cô gái đảm đang. Trong phim vào những cảnh thuần thục đảm đang tôi chậm và vụng về. Tôi thích những cảnh mạnh bạo như bẻ tay ông Tiến, như vậy tôi thấy đã hơn.

- Chị nói gì về những bức ảnh bikini, hở bạo của mình trên trang cá nhân?

Tôi không bị định kiến thời trang là phải kín cổng cao tường mới đẹp. Những hình nội y là do tôi đi chụp quảng cáo cho các bên thương hiệu chứ không phải tự dưng tôi mặc nội y. Tôi nghĩ mọi người hãy xem vào mục đích công việc chứ không phải vấn đề là độ thiếu vải đến đâu. Khi mục đích chính đáng thì thế nào cũng được. Một khi đi biển tôi thích mặc bikini, kể cả phim đang chiếu tôi không ngại về những hình ảnh đó. Nhưng khi xác định đã vào một phim tôi cũng rất để ý để hướng hình ảnh của mình sát với nhân vật. Các dự án quảng cáo đi ngược lại với hình tượng nhân vật mình đang theo đuổi tôi đều huỷ. Tôi nghĩ đấy là điều tôn trọng mà tôi dành cho dự án của mình.

- Người ta vẫn thường nói thế giới nghệ thuật đầy cạm bẫy. Trẻ đẹp như chị, liệu có sợ?

Nghề nào cũng có hai mặt, tùy vào tính của mỗi người. Có khi “nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất”. Nơi an toàn khiến mọi người chủ quan không nghi ngờ nhiều, còn nơi mặc định nhiều cạm bẫy không an toàn mọi người lại thường tránh xa, đôi khi không có gì. Tôi nghĩ mọi người nên có góc nhìn mới đa chiều hơn, đừng nên định kiến.

- Dự định sắp tới của chị là gì?

Gần như tôi từ chối hết những kế hoạch phim để tập trung cho vai Ngọc. Tôi vẫn muốn mình làm việc chuyên nghiệp nhất, đầu tư cảm xúc cho phim, cho một vai diễn để sống trọn vẹn với vai. Hơn nữa tôi cũng không thể sắp xếp được thời gian, vai Ngọc càng về những tập sau sẽ càng nặng về tâm lý chứ không êm ả như bây giờ. Những vai mời tôi đều là những vai có tâm lý nặng nên tôi chưa thể nhận. Hơn nữa tôi lại không đa-zi-năng muốn tập trung một thứ cao độ đạt kết quả tốt nhất đã, mỗi vai diễn không thể như mì ăn liền được.

