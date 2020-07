Suhyun (AKMU) trình bày ca khúc nhạc phim cho 'It’s okay to not be okay'. Bài hát là sự kết hợp của phần đệm piano nhẹ nhàng và giọng hát thuần khiết, đầy biểu cảm của Suhyun. Ca khúc sẽ chính thức phát hành chiều 13/7.