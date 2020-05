Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Wendy chính thức trở lại với hoạt động âm nhạc đầu tiên vô cùng ấn tượng khi song ca cùng “quái vật nhạc số” Zico cho bản nhạc phim thứ 10 của bộ phim truyền hình gây được chú ý lớn thời gian qua - The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) có tên My Day Is Full Of You. Đáng chú ý hơn cả, đây là thời điểm hàng loạt những màn kết hợp “không ai ngờ tới” giữa các nghệ sĩ solo và thần tượng hàng đầu khiến cho cuộc đua trên các BXH nhạc số gay cấn hơn cả, đang dẫn đầu lúc này chính là Eight của IU và Suga - ca khúc đã “soán ngôi” Any Song của Zico để trở thành bài hát có lượt nghe độc lập cao nhất với hơn 1 triệu lượt trong 24 giờ đầu phát hành.