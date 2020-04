Sau khi tái xuất với ca khúc chủ đề "NOT BY THE MOON" nằm trong mini album thứ 11 "DYE" mới đây, GOT7 đã có buổi diễn giới thiệu sản phẩm mới với người hâm mộ. Tuy nhiên, giữa diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang trong giai đoạn phức tạp, buổi showcase lần này của các chàng trai nhà JYP lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Cụ thể, tại buổi showcase này, dù GOT7 vẫn biểu diễn và giao lưu như bình thường nhưng người hâm mộ xuất hiện lại chỉ là những chiếc ghế, khi tên của tất cả những người hâm mộ may mắn này đều được dán lên trên từng chiếc ghế trong khán phòng.