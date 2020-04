Sao Hàn 26/4: Mới đây, trên Weverse, một người hâm mộ BTS đã ngỏ lời cầu hôn với V: “Hãy kết hôn với em đi anh”. Đáp lại, V đã từ chối: "Không được đâu bạn ơi". Trước đó, các fan hâm mộ cũng từng nhiều lần nhắc đến chuyện này nhưng đều được các thành viên đáp lại một cách hài hước như :"Để anh về hỏi mẹ anh đã nhé" hay "Nhiều người hỏi cưới anh trên phòng chat. Anh e là không được đâu".

Kim Go Eun cập nhật tài khoản Instagram cá nhân để bày tỏ lòng biết ơn với người hâm mộ. Cô viết: "Cảm ơn vì đã yêu thương tôi suốt 8 năm. Đã có rất nhiều khoảnh khắc bao gồm nước mắt và cả tiếng cười, nhưng tôi luôn biết ơn vì hiện tại có thể được diễn xuất, và sẽ trở thành một diễn viên luôn tiến về phía trước. Chúc cho những ngày sắp tới sẽ luôn hạnh phúc đối với mọi người". Go Eun lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với tác phẩm đầy tranh cãi Nàng thơ của đạo diễn Jung Ji-woo. Hiện, Go Eun đang tham gia trong ''Đế vương bất diệt'' cùng Lee Min Ho.