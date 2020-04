Nam diễn viên Baek Sung Hyun kết hôn với bạn gái sau 4 năm hẹn hò. Anh chia sẻ: “Tôi vẫn không thể tin được, nhưng tôi đã kết hôn. Chúng tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc bằng cách trân trọng và yêu thương lẫn nhau. Lấy cuộc hôn nhân này làm cơ hội, tôi sẽ chào đón khán giả bằng các dự án phim hay hơn với tư cách là một diễn viên, thậm chí còn chất lượng hơn trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn”. Được biết, do cô dâu không phải là người nổi tiếng và trẻ hơn Baek Sung Hyun 3 tuổi nên cả hai đã tổ chức một lễ cưới nhỏ riêng tư với sự tham gia của gia đình cũng như bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Công ty quản lý cho biết thêm: “Mặc dù đây là thời điểm khó khăn do các ảnh hưởng của Covid-19, chúng tôi tin rằng việc thông báo tin tức này cho những người yêu thương và ủng hộ Baek Sung Hyun là đúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất thận trọng trong việc truyền tải tin tức về cuộc hôn nhân của cậu ấy”.

Go Ara và Lee Jae Wook xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới mang tên 'Do do sol sol la la sol'. Bộ phim là câu chuyện tình yêu của Goo Ra Ra - một nghệ sĩ dương cầm tràn đầy sức sống với Son Woo Joon - một người có kinh nghiệm làm thêm phong phú. Cả hai đều chứa trong mình những bí mật và vết thương lòng. Họ gặp nhau tại trường dạy piano ở một vùng quê nhỏ. Câu chuyện của họ đầy ngọt ngào và rung động, đồng thời cũng ngập tràn tiếng cười. Bộ phim hiện đang lên kế hoạch quay và phát sóng vào nửa cuối năm 2020.