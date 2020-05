Jo Jung Suk chia sẻ cảm nghĩ trước khi phần 1 bộ phim Hospital Playlist kết thúc phát sóng. Anh bày tỏ: “Tôi hy vọng thông qua bộ phim, mọi người cảm nhận được một chút sự thư giãn kèm theo tinh thần thoải mái giữa thời điểm khó khăn như hiện tại. Nhờ có các nhân viên và dàn diễn viên luôn dồn hết tâm sức cho bộ phim, cùng những khán giả luôn dành tình cảm quý báu mà bộ phim đã có thể kết thúc tốt đẹp. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những ai đã yêu mến Hospital Playlist và nhân vật Lee Ik Jun. Gong Yoo và Bae Doo Na xác nhận tham gia The Sea of Silence do Netflix sản xuất. Bộ phim lấy bối cảnh Trái đất ở tương lai khi nước và lương thực dần khan hiếm do toàn thế giới bị sa mạc hóa, những chiến binh tinh nhuệ đặt chân lên mặt trăng để thu thập những mẫu vật kỳ lạ từ một cơ quan nghiên cứu bị bỏ hoang. Nam diễn viên Jung Woo Sung sẽ tham gia phim với tư cách nhà sản xuất. Nhà sản xuất series Kingdom của Netflix cũng sẽ tham gia sản xuất bộ phim lần này. Được biết, The Sea of Silence bao gồm 8 tập và bắt đầu bấm máy từ tháng 8.