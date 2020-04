Báo chí Hàn Quốc đưa tin, Jeon So Min đang được điều trị tại bệnh viện do có triệu chứng mệt mỏi nghiêm trọng vì lịch trình bận rộn. Phía công ty Jeon Somin phản hồi rằng nữ diễn viên sẽ tạm ngưng tất cả các hoạt động trong vòng 1 tháng tới. Sana (TWICE) xuất hiện trên tạp chí 1st Look số tháng 4 với chủ đề My Dear Sana. Đây là bộ ảnh họa báo solo đầu tiên của nữ thần tượng.