Mới đây, tổng biên tập IZM, một trang phê bình âm nhạc lớn tại Hàn Quốc đã chọn ra 8 ca khúc xuất sắc nhất nửa đầu năm nay. Danh sách này bao gồm Something’s wrong, Gravity, Zombie, Lalalilala, Bungee, Dolphin, Kick it và Eight. Phim mới của Park Eun Bin và Kim Min Jae mang tên Do you like brahms chính thức xác nhận lên sóng ngày 31/8 tới. Phim kể về một nhóm học sinh tài năng của một trường âm nhạc nghệ thuật nổi tiếng uy tín, cùng nhau theo đuổi và cố gắng vượt qua những khó khăn thực hiện giấc mơ.