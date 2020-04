Seo In Guk rút khỏi dự án ''Người bố tinh nghịch'' do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 cũng như rắc rối từ các nhà đầu tư. Trước đó, nam diễn viên Yoo Seung Ho cũng xác nhận rút khỏi dự án này với lý do tương tự. Mới đây Goo Hye Sun đã đăng tải hình ảnh mới nhất của mình trên instagram cho thấy diện mạo trẻ trung và xinh đẹp như búp bê. Nữ diễn viên cũng thông báo rằng mình đã giảm cân và hiện đang chuẩn bị cho buổi triển lãm.