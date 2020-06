Trên trang cá nhân, Thủy Tiên - bà xã Đan Trường - khoe hình ảnh vợ chồng diễn viên Marian Rivera bế bé Mathis Thiên Từ trong quá khứ.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Thủy Tiên - bà xã của Đan Trường - chia sẻ hình ảnh vợ chồng nữ diễn viên Marian Rivera thân thiết bên con trai Thiên Từ cách đây ba năm. Cô viết: "Ba năm trước, khi bế bé Mathis Thiên Từ, vợ chồng họ từng mong ước có một đứa con trai. Ba năm sau, họ đã có bé trai một tuổi tên Jose Sixto".

Sao Việt ngày 10/6: "Nơi xa! Có gì lạ ko em? Mai anh về em có còn ngoan? I miss you so much, I love you I need you! My sweet heart! (Anh nhớ em, anh yêu em, anh cần em, tình yêu của anh) ", Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh kèm dòng tâm trạng.

Sơn Tùng M-TP thông báo về lịch chiếu phim của Sky tour movie. "Tùng sẽ ở đó và chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó để tâm sự cũng như chia sẻ những cảm xúc trong trái tim nhỏ bé của mình với mọi người trước khi bộ phim bắt đầu nhé. Hẹn gặp mọi người", nam ca sĩ viết.

Min gây sốt khi tung loạt ảnh diện nội y, khoe trọn 3 vòng gợi cảm.

Ca sĩ Khắc Việt vui vẻ đăng ảnh bên bà xã và bạn bè.

Hoa hậu Tiểu Vy diện quần short jeans khoe đôi chân dài miên man. Cô chia sẻ: "Ra nắng chơi cho mát".

Chi Dân đăng ảnh tham gia một gameshow truyền hình hẹn hò kèm chia sẻ ẩn ý: "Độc thân mà lại vui tính nữa chứ, ai mà chịu nổi".

Diễn viên Thuỳ Anh chia sẻ hậu trường đóng phim hài hước: "Phim tôi hay lắm, đông thì mặc đồ hè, hè thì mặc đồ đông! Vui lắm, nhớ xem nha".

"Mới tuyển được trợ lý chăm sóc nhiệt tình lúc đi quay lắm cả nhà ạ", á hậu Thuý Vân hạnh phúc khoe được ông xã chăm sóc.

Nhật Kim Anh đăng ảnh kèm dòng trạng thái: "Cuộc sống quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn!".

Diễn viên Thanh Thuý chia sẻ lại hình ảnh bên ông xã Đức Thịnh và cậu con trai đáng yêu.

Vợ chồng Tuấn Hưng hâm nóng tình cảm khi 'trốn các con' đi hẹn hò ăn tối cùng nhau.

"Hoàng hôn đẹp nhất cuối chiều, còn em đẹp nhất lúc yêu chính mình", Bảo Anh rạng rỡ khoe eo thon.

NSND Tự Long khoe ảnh chụp cùng cô con gái đáng yêu.

Á hậu Trịnh Kim Chi chia sẻ lại tấm ảnh thời thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

