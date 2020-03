Trương Nam Thành hạnh phúc chia sẻ hình gia đình mừng sinh nhật tuổi 29: "Sinh nhật tuổi 29 ý nghĩa cùng gia đình nhỏ. Cảm ơn vợ cho chồng gia đình nhỏ này. Gửi lời chúc bình an, sức khoẻ, hoan hỷ thân tâm an lạc đến các cô dượng phương xa, anh em, bạn Bè. Cảm ơn vì Thành là người Việt Nam. Mong là đại dịch COVID qua khỏi để thế giới sống trong cảnh an vui, hạnh phúc".

Đức Phúc khiến người hâm mộ “nhận không ra” với gương mặt lạ. Phía dưới hình ảnh trên trang cá nhân, rất nhiều người hâm mộ của Đức Phúc đã bình luận: “Nhận không ra anh luôn”; “Không nhận ra nổi anh tôi”; “Trời ơi lạ quá”…