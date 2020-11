The Rock có một bài viết hài hước trên trang cá nhân liên quan đến danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới của Michael B. Jordan.

The Rock và Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan vừa được tạp chí People chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2020. The Rock không giành "vương miện" nhưng vẫn có tên trong top 10. Nam diễn viên 48 tuổi đã chia sẻ bức hình của bản thân được đăng tải trên tạp chí People kèm nội dung hài hước có tag tên Michael B. Jordan: "Chúc mừng em trai Michael B Jordan vì vương miện sắc đẹp mới. Tôi không công nhận gì hết". Dòng trạng thái này của The Rock cũng nhanh chóng nhận 1 triệu lượt thích trên Instagram kèm vô số bình luận.

The Rock từng giành danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2016.

The Rock từng giành danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2016 và hiện là nam diễn viên thu nhập cao nhất Hollywood. Anh và Michael B. Jordan chưa từng đóng phim nào chung cũng như chưa xuất hiện cùng nhau ở bất cứ sự kiện nào. Tuy nhiên sắp tới The Rock và Michael B. Jordan sẽ tham gia các dự án của vũ trụ phim DC. Kênh NBC vừa khởi động series phim hài Young Rock tập trung vào thời trẻ của The Rock.

Michael B. Jordan sinh năm 1987 và đang là một trong những diễn viên được chú ý.

Trong khi đó ngoài danh hiệu sắc đẹp của People, Michael B. Jordan có một năm khá im ắng trong sự nghiệp khi không có bất cứ dự án nào ra mắt trong năm 2020. Tuy nhiên năm 2021 nam diễn viên 33 tuổi khả năng sẽ góp mặt trong 5 phim, trong đó có 1 phim truyền hình.

Quỳnh An