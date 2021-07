Ngọc Huyền "vừa thương, vừa giận" khi xem lại đoạn clip tên trộm lẻn vào nhà mình, thành tâm vái lạy trước bàn thờ Phật rồi mới gom tài sản tẩu thoát.

NSƯT Ngọc Huyền vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô, khẩu trang kín mít đột nhập vào nhà mình lúc nửa đêm. Trước khi lấy trộm đồ, người này tiến lại bàn thờ và chắp tay vái lạy nhiều lần.

Tên trộm vái lạy trước bàn thờ Phật nhà NSƯT Ngọc Huyền trước khi bỏ đi.

Nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: "Tên trộm lẻn vào nhà tôi trong mùa dịch, nhưng vẫn còn biết lạy Phật trước khi trộm đồ đem đi".

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Huyền cho biết do dịch bệnh, cô và gia đình hơn một năm qua không thể về nước. Căn nhà tại Việt Nam vì thế nhờ người em chăm nom. Sáng 9/7, khi em gái Ngọc Huyền qua quét dọn thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị cạy cửa, không còn ổ khóa. Hiện vụ việc đã được trình báo công an và tổ dân phố.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô hoan hỷ bỏ qua sau vụ mất trộm.

"Do nhà lâu không ai ở nên tôi không để nữ trang, tiền bạc. Em gái báo mất lư hương, tượng Phật và một vài đồ dùng. Do tôi không ở Việt Nam nên cũng chưa rõ mất mát cụ thể những gì. Công an đã đến nhà xem xét và lấy lời khai một số người xung quanh.

Thật lòng tôi thấy thương hơn là buồn bực vì mất mát. Trong mùa dịch khó khăn, nếu ai cũng đủ ăn đủ mặc, không nghèo đói thì chẳng ai muốn làm trộm cướp bao giờ. Tôi nghĩ vậy nên hoan hỷ bỏ qua", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Thúy Ngọc