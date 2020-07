"Tôi không có ham tiền, nếu muốn có nhiều tiền tôi đã bất chấp làm nhiều thứ để giàu chứ không chỉ như bây giờ", nam diễn viên thẳng thắn.

Sau thành công của Gạo nếp gạo tẻ phần 1, Trung Dũng tiếp tục trở lại với phần 2 cùng vai diễn mới khác hoàn toàn. Ở phần này, nam diễn viên cho biết anh kỳ vọng rất nhiều bởi sự hấp dẫn về nội dung, cũng như sự lột xác trong từng nhân vật đã thành công trong phần trước.

Tại sao phải đôi co với những người mình không biết?

. 'Gạo nếp gạo tẻ' phần 2 có vẻ vẫn chưa tạo được dấu ấn mạnh như phần trước. Bản thân anh và đoàn phim kỳ vọng gì trước khi quay phần 2?

Trước khi bấm máy, với một người làm nghề ai cũng có những kỳ vọng về bộ phim của mình sẽ thành công. Theo tôi, sự thành công không chỉ nằm ở kịch bản hay, nhà sản xuất tốt hay đầu tư lớn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào dàn diễn viên. Ở phần 1, tôi cũng từng nói với đạo diễn một là phim sẽ thắng vẻ vang, hai là sẽ thua. Cuối cùng may mắn bộ phim đã thắng lớn.

Hơn nữa trong phần 1, từng nhân vật trong phim như được 'đo ni đóng giày' cho các diễn viên nên khiến khán giả như được sống với chính bộ phim. Với phần 2 tới thời điểm này tôi vẫn chưa chắc sẽ tạo được hiệu ứng hay không. Tuy nhiên bộ phim mới chiếu được vài tập đầu nên vẫn chưa thể nói sớm được điều gì. Tất cả những điều hấp dẫn nhất còn nằm ở phía sau với rất nhiều tình tiết, cung bậc cảm xúc.

- Tôi thấy nhiều người thắc mắc sao bộ phim lấy lên 'Gạo nếp gạo tẻ' nhưng nội dung lại không hề liên quan tới phần 1?

Ở phần 2, nhiều người nghĩ rằng sẽ tiếp nối phần trước nhưng không phải vậy. Lý do nhà sản xuất muốn dùng lại cái tên này vì bộ phim cũng muốn nhắc đến gạo nếp, gạo tẻ như việc phân biệt trai gái trong nhiều gia đình. Đây cũng chính là thương hiệu của nhà sản xuất nên việc lấy lại tên cũng là điều dễ hiểu.

- Vai diễn trong phần 2 của anh hoàn toàn khác biệt so với phần 1, đóng vai này anh không sợ bị khán giả ghét chứ?

Bản thân tôi là một người chẳng quan tâm tới những nhận xét tiêu cực. Tôi thẳng thắn và ít khi đôi co về những điều ở trên mạng. Sao tôi phải đôi co với những người mình không biết? Trong phim có cảnh tôi đạp Thuý Ngân, đạo diễn thậm chí còn nói tôi không cần đạp thật vì sợ tôi bị khán giả ghét. Nhưng tôi quyết định sẽ diễn thật, mặc kệ khán khả nghĩ gì. Tôi muốn khán giả thấy hết được sự tàn bạo của nhân vật này.

Ở phần 1, tôi không phải là người được chọn đóng vai chính vì đạo diễn muốn tìm một nhân vật có ngoại hình thư sinh, hiền lành hơn. Tuy nhiên tôi lại là người được chọn đóng. Với một diễn viên, việc thể hiện được trọn vẹn nhân vật là một sự thành công lớn. Tôi đã từng đóng những nhân vật còn ác hơn thế này nên vai này cũng chưa là gì.

- Khán giả nói vai Hải trong phần 2 có phần hợp với anh hơn bởi ngoại hình gai góc, mạnh mẽ. Bản thân anh nghĩ mình có giống Hải?

Tôi với Hải không có điểm gì chung cả. Nhân vật này là một chàng trai ăn chơi, được nuông chiều từ nhỏ và có tính cách ngỗ ngược. Bản thân tôi là một diễn viên, khi nhận vai điều đầu tiên là phải hoá thân vào chính nhân vật đó. Tuy nhiên khi đóng máy, tôi lại trở về với đúng con người thật.

- Là một diễn viên kịch đi đóng phim nên nhiều người vẫn nói anh diễn còn khá kịch?

Xuất phát điểm của mọi diễn viên đều là từ trường kịch, đầu tiên sẽ phải học cách nói, biểu diễn trên sân khấu, chẳng có ai ngày đầu đã ra quay luôn được. Kể cả những ngôi sao trên thế giới, họ cũng xuất thân từ các trường kịch mà ra. Diễn viên giống như một miếng thịt tươi, nếu vào tay được đạo diễn giỏi, họ sẽ làm thế nào để biến nó thành một bữa ăn ngon. Đạo diễn chính là người quyết định cuối cùng mà không thể nào diễn viên tự quyền chọn lựa.

Nếu nói kịch tôi nghĩ phần một có lẽ các chi tiết còn được kịch hoá hơn. Mỗi một thể loại phim hay bối cảnh, cách diễn của từng nhân vật sẽ phải có những thay đổi nhất định. Nếu khán giả theo dõi cả hai bộ phim của tôi đang phát sóng là Gạo nếp gạo tẻ và Hải đường trong gió, có thể nhìn thấy sự khác nhau hoàn toàn giữa hai cách diễn. Từ ánh mắt, cử chỉ của hai nhân vật này không hề có điểm chung vì đó là do bối cảnh phim và cách tôi cố để thể hiện nhân vật.

Tôi sẽ chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp

- Thời gian gần đây, anh còn gây chú ý khi tham gia show 'Tình Bolero', đặc biệt là màn cưỡng hôn Cát Tường trên sân khấu. Sau màn biểu diễn đó cô ấy nói gì với anh?

Đó là một màn nhạc kịch cả hai chúng tôi đã có chủ đích nhưng chưa hề tập từ trước. Nội dung của tiết mục đó là một chàng trai muốn níu kéo người phụ nữ của mình sau nhiều năm gặp lại và nụ hôn chính là điều níu giữ tình yêu. Tôi và Cát Tường là những người anh em thân thiết nhiều năm nên rất hiểu tính nhau. Trước khi lên diễn, tôi có hỏi ý kiến cô ấy rằng sẽ làm một cách nào đó để giữ người yêu lại: Lên sân khấu anh sẽ làm cách riêng của anh em không phản kháng lại nhé. Cát Tường thậm chí nói với tôi: Anh muốn làm gì thì làm. Mặc dù cô ấy khá bất ngờ với nụ hôn nhưng tôi nghĩ màn biểu diễn đó đã khá thành công.

- Nếu nhiều người không theo dõi mà chỉ xem phần biểu diễn này sẽ cảm thấy hơi phản cảm?

Nghệ sĩ bây giờ làm sao có thể làm hài lòng tất cả khán giả? Khi đọc những bình luận tiêu cực, ai cũng sẽ bực, tuy nhiên có giữ bực tức trong người hay không là do bản lĩnh của mỗi người. Tôi không đọc hay quan tâm những ý kiến trên mạng mà chỉ để tâm đến những lời nói trực tiếp. Nếu muốn chê bai, hãy tìm tôi để nói thẳng trước mặt, tôi sẵn sàng tiếp thu ý kiến.

- Người ta nói anh được quan tâm là nhờ chiêu trò trong cuộc thi này nhiều hơn là tài năng ca hát. Anh nghĩ sao?

Vậy chắc khán giả sai vì tôi hoàn toàn tập trung vào giọng hát. Trước đây, tôi từng đi hát nhiều nơi, tuy nhiên không bị soi xét quá nhiều về giọng hát. Thật ra tôi không phải là thí sinh chính thức của cuộc thi này. Tuy nhiên do một số lý do vài thí sinh không tham gia nên tôi được BTC mời vào. Đã lâu tôi không tham gia một cuộc thi nào cả nhưng lý do nhận lời 'Tình Bolero' là muốn được các người có nghề nhận xét về giọng hát của mình. Năm sau, tôi sẽ bước hẳn sang con đường ca hát chuyên nghiệp nên muốn có sự chuẩn bị từ bây giờ.

Bản thân tôi vẫn chưa xác định được sẽ theo đuổi thể loại nhạc nào nên cuộc thi này là cơ hội để thử sức xem con đường nào đúng đắn nhất. Hơn nữa, nhạc tình chỉ cần cảm xúc không cần kỹ thuật quá nhiều kỹ thuật trong đó. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng nói rằng ca hát chính là con đường mà tôi nên theo đuổi.

- Ca hát chắc dễ kiếm tiền và đỡ vất vả hơn đóng phim nên anh quyết định chuyển hướng?

Tôi không có ham tiền, nếu muốn có nhiều tiền tôi đã bất chấp làm nhiều thứ để giàu chứ không chỉ như bây giờ (cười). Ngày hôm nay tôi dành cả ngày để ở nhà nghỉ ngơi, không nhận lời tham gia một chương trình nào cả. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện này, tôi sẽ tự nấu cơm, làm những món ăn tôi thích, xem phim và chiều đi tập thể thao. Buổi tối, tôi cũng sẽ ở nhà hoặc mời vài người bạn đến trò chuyện, tán gẫu. Đó chính là cuộc sống của tôi. Nếu hôm nay có người bắt tôi đi làm, cho dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi cũng từ chối.

Trung Dũng song ca cùng Cát Tường trong 'Tình Bolero':

browser not support iframe.

Tùng Nguyễn