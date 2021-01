"Thời mới vào showbiz, tôi phải làm đủ thứ nghề, dành dụm mãi mới đủ tiền mua quần áo đi thi. Đến nay, tôi vẫn chẳng có gì trong tay. Tôi nghèo hoài mà vẫn bị đồn làm trai bao", Võ Cảnh trải lòng với VietNamNet.

Võ Cảnh trong phim 'Cát đỏ'

browser not support iframe.

Phát tờ rơi, làm tiếp thị để chữa nhút nhát

- Lâu lắm rồi mới thấy Võ Cảnh trở lại showbiz?

Cuối năm 2020, tôi có xuất hiện trong 2 dự án phim Bộ tứ oan gia của anh Tiến Luật, chị Thu Trang và Cát đỏ của bác Lưu Trọng Ninh. Khi được mời vào web-drama, tôi nhận ngay vì quá thích vai này. Bác Ninh rất thích khuôn mặt của tôi nên viết vai Hùng cho tôi trong Cát đỏ, tôi cũng không phải casting. Tôi vui vì những dự án này tạo hiệu ứng tích cực khi tôi trở lại đường đua.

- Anh tự nhận xét khả năng diễn xuất của mình thế nào?

Tôi hiện diễn ở mức trung bình-khá. Tôi có ngoại hình sáng nhưng là dân tay ngang. Sau vài vai nhỏ, tôi đi học diễn xuất chuyên nghiệp bên trường chị Kathy Uyên. Tôi học xong 3 lớp, hiện là lớp thứ 4.

Thú thật, các phim tôi từng đóng đều là mời vai chứ không qua casting. Hồi trước, tôi tự ti diễn xuất cũng như bị tâm lý nên chưa từng đi casting. Gần đây, tôi mới dám đi casting Vinaman, là sự đột phá lớn với chính mình.

Trái với sàn diễn hay phim ảnh, Võ Cảnh ngoài đời kiệm lời, khá rụt rè và thân thiện.

- Nghe thật khó tin vì tôi tưởng anh phải thuộc kiểu người tự tin, thậm chí trông hơi… kiêu?

Tôi thường xuyên bị nói chảnh, khó gần. Đến khi tiếp xúc, nhiều người mới biết chỉ là tôi kiệm lời nhưng hòa đồng, dễ gần.

- Sao anh không theo nghiệp diễn từ đầu?

Hồi sinh viên, tôi đã thích theo nghề diễn viên nhưng tính quá nhút nhát, ngại đám đông. Một ngày, tôi quyết bước ra khỏi ngôi nhà – vùng an toàn để thay đổi. Tôi làm đủ thứ nghề kiếm sống như phát tờ rơi, từng đứng tại các sự kiện để chào người nổi tiếng đi vào. Tôi nỗ lực tập luyện, tăng từ 55 kg lên 75 kg. Khi thấy mình đủ dạn, tôi đăng ký thi Siêu mẫu Việt Nam. Mọi thứ tôi làm đều đi đến mục đích cuối cùng là nghề diễn viên. Thay vì đi thẳng, tôi vì nhút nhát nên đi một đường vòng dài như vậy.

- Anh nói gì về sự biến mất khá lâu như vậy?

Khi sự nghiệp phim vừa khởi sắc, tôi lại tạm dừng gần một năm để học thanh nhạc theo kế hoạch của công ty. Tôi là vậy, làm gì đều tập trung vào duy nhất việc ấy.

Mãi sau này, tôi mới nhận ra điều anh nói. Tôi hiếu thắng, nghĩ quá đơn giản rằng chỉ cần đủ quyết tâm sẽ làm được mọi thứ. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia vào dự án kinh doanh của công ty. Tôi hiểu rằng mình cần thêm một nguồn thu nhập để nuôi nghệ thuật lâu dài.

Tôi nghèo, không được bao nuôi như tin đồn

- Anh thiếu hụt tài chính thật không? Tôi có nghe tin đồn anh được bao nuôi…

Bao nuôi ư? Thời mới vào showbiz, tôi stress nặng vì những tin đồn như vậy. Tôi rất giận, không hiểu sao người ta nói sai về mình. Tôi phải làm đủ thứ nghề, dành dụm mãi mới đủ tiền mua quần áo đi thi mà. Khi đã là người mẫu, tôi vẫn chắt mót từng đồng lương và cát-sê đi diễn.

Đến nay, tôi vẫn chẳng có gì trong tay. Tôi nghèo hoài mà vẫn bị đồn làm trai bao. Có người còn nhìn thấy tên tôi trên bảng giá trang web “đi khách”! Tính tôi vốn khép kín, sau khi vào showbiz lại bị tin đồn bủa vây khiến tôi càng dè dặt, tách biệt với mọi người hơn.

- Biết là anh kiệm lời nhưng tính cách quá nhạt liệu có khó làm nghề?

Tôi cũng tự thấy mình nhạt mà! (cười) Nếu là ngày xưa, tôi chẳng dám trò chuyện thế này đâu. Thời mới vào nghề, chỉ cần phóng viên tới đặt câu hỏi là tôi run lẩy bẩy. Tôi biết mình được báo giới ưu ái, có nhiều người hâm mộ nhưng sự kỳ vọng khiến tôi áp lực khá nặng. Có lẽ, tôi hơi nhạy cảm.

- Khi ấy, sống giữa sự ca ngợi, có khoảnh khắc nào anh sa vào ảo tưởng?

Ngược lại thì đúng hơn, vì tôi tự ti mà. Sau Sứ mệnh trái tim, tôi nhận quá nhiều lời mời một lúc dẫn đến bị mất thăng bằng. Vì thế, tôi đã để vuột những cơ hội, đến khi mất đi mới biết quý tiếc.

- Thành tựu sau 7 năm sự nghiệp của Võ Cảnh không nhiều nhặn gì. Anh có niềm tin mình vươn đến đỉnh cao trong nghề?

Nếu chỉ ngồi nhìn, tôi mãi mãi không chạm tới đỉnh cao. Tôi 30 tuổi rồi nhưng không thấy vội. Thành công không phải đích đến mà là hành trình. Tôi thường không quan tâm phê bình, góp ý của mọi người. Ngay cả lời khen, tôi nghe xong để đó chứ không để mình mắc kẹt vào cảm giác chiến thắng.

- Anh có thể bỏ qua bình luận ác ý nhưng phải biết lắng nghe phê bình về nghề nghiệp chứ?

Tôi vẫn lắng nghe lời chê mang tính góp ý, xây dựng, chỉ xin không tiếp nhận nhận xét tiêu cực. Hồi xưa, tôi là người mẫu đóng phim nên diễn bị đơ. Đọc những bình luận ác ý, tôi tổn thương nên sau này có xu hướng tránh đọc bình luận là vì thế.

Tôi yêu lãng mạn, đôi khi hơi sến

- Đâu là lúc anh thấy khó khăn nhất?

Tôi từng loay hoay để vào nghề bằng hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không quan hệ. Đến khi rời công ty cũ, tôi trở về tình cảnh giống như trước khi vào nghề. Kinh tế, định hướng sự nghiệp… khiến tôi rất stress. Tôi phải tiêu khoảng hơn 1/2 tiền tiết kiệm.

- Giả sử lúc khó khăn tài chính, có người “mời mọc” anh giá hấp dẫn thì sao?

Vì từng bị đồn ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp mà tôi trở nên cảnh giác tuyệt đối, không để người ta tiếp cận mình mời mọc. Nếu muốn, chắc bây giờ tôi đã không chật vật như vậy.

- Stress của anh có phần nào do rời công ty cũ không êm đẹp?

Lần đầu tôi nghe thông tin này. (cười) Cái tên Võ Cảnh được khán giả biết đến nhờ một phần nhờ sự hỗ trợ của công ty cũ. Mỗi người sẽ đến lúc trưởng thành, tự bước đi trên đôi chân của mình. Tôi rời đi rất bình thường, không mâu thuẫn như mọi người đồn đoán.

- Có khi nào anh muốn bỏ nghệ thuật để theo kinh doanh – nhiều tiền hơn và đỡ phải sống bề nổi?

Tôi từng sai nhưng biết ơn những nghịch cảnh để hôm nay tôi biết mình làm gì. Nghệ thuật là nghiệp, là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình, tôi không bỏ được.

- Võ Cảnh trong tình yêu có “nhạt” như trong công việc?

Trông thế thôi nhưng với người thân, tôi khá hài hước, dí dỏm, nói khá nhiều và biết quan tâm người khác. Với người yêu, tôi được đánh giá là ấm áp, lãng mạn, đôi khi hơi… sến.

- Sến thế nào nhỉ?

Đã lâu lắm rồi không yêu ai nên tôi nhất thời không nhớ được. Vì sống hướng nội nên tôi thiên về tình cảm. Tôi đang độc thân. Tôi còn trẻ, sự nghiệp chưa vững, kinh tế chưa ổn định thì lo cho ai? Dĩ nhiên, tôi cũng là người bình thường, không tránh khỏi những khoảnh khắc cô đơn. Tôi đang sống cùng những người bạn rất thân nên không đến mức thấy đơn độc. Hiện tại, tôi tập trung 100% vào công việc, không còn nhiều thời gian rảnh để nghĩ vu vơ nữa.

- Tết 2021, anh có kế hoạch gì chưa?

Tôi về quê ăn Tết với gia đình. Ở quê, tôi chỉ đi thăm ông bà, còn lại đều ở nhà. Bà và mẹ thỉnh thoảng có hỏi tôi bao giờ lấy vợ? Tôi nói chắc khoảng… 35 – 40 tuổi. Gia đình tôi khá thoải mái chuyện kết hôn của con cái. Từ sau năm 18 tuổi, tôi tự quyết định mọi thứ của cuộc đời.

Võ Cảnh hát 'You are my everything'

browser not support iframe.

Gia Bảo

Ảnh: Bảo Hòa