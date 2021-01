Mâu Thuỷ gây bất ngờ hoàn toàn với hình ảnh thể hiện cá tính mạnh mẽ, khác lạ.

Á hậu Hoàn vũ Mâu Thuỷ vừa tung ra bộ ảnh hoàn toàn mới với ngụ ý sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc kết hợp với thời trang ngay trong những ngày đầu năm 2021 với chủ đề The Lion Pink gây chú ý trên mạng xã hội.

Đây là lần đầu tiên khán giả thấy được sự lột xác hoàn toàn mới mẻ và lạ mắt của người đẹp sau hơn 8 năm gắn bó và hoạt động trong lĩnh vực thời trang giải trí của mình. Gần đây cô cũng chia sẻ lột xác chuẩn bị cho một dự án âm nhạc kết hợp với thời trang của mình.

Trong bộ ảnh mới debut cho sản phẩm mới lần này Á hậu Mâu Thuỷ đã khiến người xem bất ngờ với tạo hình thể hiện cá tính mạnh mẽ và luôn phát triển sự nghiệp bản thân. Vừa qua, Á hậu Hoàn vũ Mâu Thuỷ cũng để lại ấn tượng với khán giả trong sự kiện lễ hội thời trang quốc tế - Vietnam International Fashion Festival 2020 cùng với 4 quán quân Next Top Model khác là Hoàng Thuỳ, Mai Giang, Hương Ly, Nguyễn Oanh.

Thời gian này, Mâu Thuỷ khá bận rộn với nhiều công việc khi đang là mentor cho Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 9. Sắp tới, Mâu Thuỷ sẽ cùng với các người đẹp khác cũng đang tham gia vào dự án mang tên Vietnam Why Not, nhằm quảng bá và đẩy mạnh kích cầu du lịch trong nước.

Ngoài ra, Mâu Thuỷ cùng hội bạn thân gồm hoa hậu H'Hen Niê, Khánh Vân... vẫn thường xuyên kết nối và có những hoạt động xã hội ý nghĩa cùng nhau. Bên cạnh đó, cô mong muốn cống hiến, hoạt động nghệ thuật cật lực để thay đổi suy nghĩ của nhiều người về nghề người mẫu.

T.K

Ảnh: Kyo Kushin