Nam diễn viên khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với ngoại hình cuốn hút sau khi giảm 25kg trong 100 ngày.

Mới đây, công ty quản lý Hunus Entertainment đã tiết lộ những bức ảnh của Lee Jang Woo trên ấn phẩm Marie Claire. Hình ảnh khiến công chúng bất ngờ, đặc biệt khi cách đây ít ngày, nam diễn viên tiết lộ rằng đã giảm 25 kg trọng lượng cơ thể trong 100 ngày.

Cụ thể, nam diễn viên từng nặng 98 kg với lượng mỡ thừa lên tới 31 - 32% trọng lượng cơ thể. Sau giảm cân, anh hiện ở mức 73kg. Được biết, sự thành công của nam tài tử có được nhờ sự quyết tâm cao độ cùng sự hỗ trợ của các huấn luyện viên.

Quá trình giảm cân của Lee Jang Woo thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng ngay sau khi được chia sẻ trên truyền hình. Đây cũng là nguyên nhân công ty quản lý đã quyết định công bố loạt ảnh mới nhất này.

Lee Jang Woo sinh năm 1986 và được biết đến là diễn viên thực lực của màn ảnh xứ kim chi. Các tác phẩm nổi tiếng của tài tử có thể kể đến như: Glory Jane, I Do, I Do, Homemade Love Story, My only one... Ngoài đóng phim, anh còn tham gia một số chương trình giải trí.

Theo vtv.vn