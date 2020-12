"Giữa dòng người tấp nập, tôi may mắn có gia đình luôn ấm áp để trở về. Giữa dòng đời thênh thang tôi may mắn có những người bạn luôn thấu hiểu. Và giữa thế gian rộng lớn này tôi may mắn tìm được một người để yêu, để chia sẻ và trân trọng mình", cô tiếp tục trải lòng về cuộc sống trước khi bước sang tuổi mới.