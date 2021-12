Vài ngày sau khi gây sốc tại buổi ra mắt phim, ca sĩ người Anh Leigh-Anne tiếp tục chọn trang phục hở bạo tới lễ trao giải MOBO Awards 2021 diễn ra tối 5/12.

Nữ ca sĩ 30 tuổi là nhân vật liên tục gây chú ý trong 1 tuần trở lại đây khi cô chọn trang phục hở bạo tới các sự kiện lớn. Sau khi diện váy hở tứ bề tới buổi ra mắt phim mình đóng ngày 30/11, Leigh-Anne tiếp tục trở thành tâm điểm của các ống kính khi chọn hai bộ váy gây choáng lên thảm đỏ lễ trao MOBO Awards 2021 diễn ra tối 5/12.

Leigh-Anne chọn bộ váy vàng hở lưng bằng chất liệu voan xuyên thấu với phần phía trước được thắt nút lạ mắt. Ngay sau đó, bà mẹ hai con chọn chiếc đầm da cut-out táo bạo mà không hề mặc nội y để lên sân khấu công bố giải. Leigh-Anne gần như chiếm trọn spotlight của sự kiện diễn ra ở The Coventry Building Society Arena, Coventry (Anh).

Điều đáng nói là thành viên nhóm nhạc The Little Mix này chỉ mới sinh con hồi tháng 8 vừa qua. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và xuất hiện trong những trang phục hở bạo. Leigh-Anne sắp tới xuất hiện trong bộ phim Boxing Day còn nhóm nhạc The Little Mix của cô sẽ giải nghệ sau tour lưu diễn vào tháng 4 năm sau sau 10 năm hoạt động để các thành viên theo đuổi sự nghiệp riêng.

Leigh-Anne trong phim 'Boxing Day'

An Na