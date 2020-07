Sau một năm hạnh phúc bên nhau, Thu Thủy cho ra mắt bài hát Cho em yêu anh hơn với sự góp giọng của ông xã Kin Nguyễn kỷ niệm ngày cưới.

MV Cho em yêu anh hơn:

Ngày 17/7, ca sĩ Thu Thủy phát hành ca khúc Cho em yêu anh hơn kỷ niệm một năm ngày cưới của cô và ông xã Kin Nguyễn. Cho em yêu anh hơn cũng đánh dấu lần thứ hai vợ chồng Thu Thủy - Kin Nguyễn song ca cùng nhau sau ca khúc Mình cưới nhau đi vào năm ngoái.

Ngày cưới là một ngày quan trọng và ý nghĩa trong suốt chặng đường yêu nhau. Chính vì vậy Thu Thủy và ông xã Kin Nguyễn đã quyết định làm một điều đặc biệt để kỷ niệm một năm về chung một nhà, cả hai đã cùng nhau hòa giọng trong ca khúc Cho em yêu anh hơn.

Đây là sáng tác của nhạc sĩ Duy Anh - người từng sáng tác riêng bài hát Con mạnh mẽ lắm con ơi dành cho công chúa nhỏ sắp chào đời của Thu Thủy.

Cùng với ca khúc Cho em yêu anh hơn, Thu Thủy và ông xã cũng thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm tròn một năm về chung một nhà. Nữ ca sĩ Think of you cho biết, hai vợ chồng đã thức dậy từ sớm và chụp hình từ 9h sáng đến 5h chiều, với mong muốn có những bức hình ưng ý nhất.

Thu Thủy - Kin Nguyễn cảm thấy rất vui vì đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình. Sau một năm chung sống, cả hai chuẩn bị đón chào thêm một thiên thần nhỏ.

Ngọc Mai