Những thành tích của MC Hương Giang: - Huy chương đồng quốc tế "Thách thức Công nghệ Thông tin với Thanh niên Khuyết tật toàn cầu" tổ chức ở Hàn Quốc 2013 - Quán quân "The Next MC" 2016 do Thành Đoàn Hà Nội kết hợp với CLB MC Hà Nội tổ chức - Nhận bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam cho phim ngắn 'When you believe you can you can' trong hạng mục phim ngắn của giải Cánh Diều 2017 - Top 5 nhân vật truyền cảm hứng - Ấn Tượng VTV 2018 - Á khôi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" 2019 (Cuộc thi hoa khôi của người khuyết tật Việt Nam) - Top 10 Thanh niên Tiêu Biểu Thủ đô 2018