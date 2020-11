Nam nghệ sĩ bức xúc và chia sẻ: "Vợ tôi đang co giật phải cấp cứu, còn chưa biết sống chết thế nào mà còn đè người ta ra xin chụp hình".

Trong chương trình Vô lăng tình yêu, Trấn Thành tiết lộ câu chuyện mà bản thân và vợ từng trải qua tại sân bay ở Hải Phòng.

"Tôi không biết mọi người có nghe thấy bệnh tụt canxi không nhưng vợ tôi chính là người thường xuyên bị tụt canxi”, anh kể lại.

Trấn Thành chia sẻ câu chuyện Hari Won tụt canxi tại sân bay trên sóng truyền hình.

Nam danh hài cho biết, cả hai cãi nhau, sau đó vợ giận một chuyện gì đó không thể giải tỏa được.

“Tôi thấy câu chuyện Hari Won giận tôi vô lý quá nên không muốn giải thích nữa. Thế là cô ấy cứ mang sự bực bội đó trong người, từ khách sạn ra tới tận sân bay”, anh kể lại.

Trấn Thành kể chân tay Hari Won bắt đầu run lên, mất tự chủ, không kiểm soát được. Lúc đó, nam danh hài không biết Hari Won đang bị tụt canxi, chỉ thấy vợ bảo chóng mặt quá. Tôi cũng đang giận, nên nghĩ chắc Hari Won lại kiếm chuyện để gây sự, bắt tôi phải xin lỗi nên tôi bỏ mặc. Nhìn tôi như vậy, Hari Won càng điên và căng thẳng hơn nữa”, anh cho hay.

Được biết, nữ nghệ sĩ tụt canxi vì stress và xúc động mạnh.

Đang đi, chân tay Hari Won bắt đầu run lên, co giật, méo miệng. Trấn Thành vì hoảng sợ nên vội lấy tay giữ mặt cho Hari Won không bị méo mồm và bảo: "Em bình tĩnh".

Từ sân bay, cả hai bắt ngay taxi để tới một bệnh viện tại Hải Phòng. Lúc được nam danh hài bế vào xe, tay Hari Won vẫn giật liên hồi.

"Vào bệnh viện vợ tôi đã co giật như thế rồi mà người y tá còn xin tôi chụp hình. Tôi giận lắm”.

Nam nghệ sĩ tâm sự rằng anh nằm bên vợ, nắm tay xoa bóp và trấn an: "Em không sao hết, có anh ở đây rồi". Mãi đến khi bác sĩ vào cấp cứu, được truyền nước biển, cơn nguy hiểm của Hari Won mới qua đi.

Các khách mời ngạc nhiên trước câu chuyện Hari Won bị tụt canxi.

''Một lần nữa về sau, vợ chồng tôi lại gây lộn chuyện gì đó và Hari Won cũng bị lên cơn co giật y như vậy. Đến lúc đó bác sĩ mới chỉ cho tôi biết đây là chứng hạ canxi. Chứng này còn nặng hơn tụt đường huyết, khiến mình bị co giật. Nguyên là do vợ tôi xúc động, stress mạnh quá'' - MC Trấn Thành nói.

Khánh Ngọc