Bên cạnh tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật như diễn xuất, ca hát, không ít sao Hàn còn sở hữu nhiều tài lẻ được công nhận bằng những chứng chỉ, bằng cấp uy tín.

Dưới đây là 5 sao Hàn với những chứng chỉ gần như không liên quan đến nghề nghiệp của họ khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Seo Ye Ji

Nàng “điên nữ” của Điên thì có sao đến 8 chứng chỉ khác nhau về các lĩnh vực như làm bóng bay nghệ thuật, nghệ thuật gấp giấy origami, và giáo dục giới tính.

Trong lần xuất hiện trên chương trình FM’s Park Sun Young’s Cine Town, nói về tấm bằng thứ 3, nữ diễn viên chia sẻ cô mong muốn những đứa con của mình có thể được giáo dục để hiểu rõ các vấn đề an toàn trong quan hệ tình dục từ khi còn bé.

Theo tạp chí Her World, Seo Ye Ji chia sẻ cô đăng kí lấy chứng chỉ gấp giấy origami vì đó là sở thích của cô từ khi còn nhỏ. Bất cứ khi nào cô thấy căng thẳng, cô sẽ tìm cách giải tỏa bằng cách xếp hoa hồng.

Solar (Mamamoo)

Trưởng nhóm của Mamamoo - Solar có ba chứng chỉ đều liên quan đến việc mang lại hạnh phúc cho mọi người: hình thức lãnh đạo giải trí và chữa bệnh bằng liệu pháp tiếng cười.

Thời còn đi học, Solar từng được giáo viên khen có nụ cười sáng và khuyên cô nên tận dụng nó cho mục đích tốt. Nghe theo lời khuyên, nữ thần tượng hoàn thành khóa huấn luyện chữa bệnh theo liệu pháp tiếng cười. Xuất hiện trong chương trình My Little Television, Solar chia sẻ rằng chứng chỉ này được cấp chỉ trong thời gian ngắn luyện tập nhưng đòi hỏi người hành nghề phải có trình độ cao.

Solar cũng rất tự tin chấm cho mình 100/100 điểm cho kỹ năng lãnh đạo của cô trong một tập của chương trình Boss in the Mirror.

Kim Tae Hee

Theo The List của đài TvN, ngọc nữ Kim Tae Hee mắc chứng sợ nước sau khi bị ngã lúc quay phim ở Guam. Theo lời khuyên của cô bạn thân, cựu Hoa hậu Honey Lee, Kim Tae Hee đăng ký khóa học lặn và nhận được chứng chỉ.

Lee Byung Hun

Nam diễn viên nổi tiếng là một người có tình yêu to lớn với cà phê. Theo tờ Soompi, sau bộ phim I saw the devil vào năm 2010, nam diễn viên đã tạm dừng diễn xuất một thời gian để tham gia khóa học pha chế cà phê và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn trở thành người pha chế chuyên nghiệp.

Kể từ đó, Lee Byung Hun luôn tự pha cà phê vào mỗi buổi sáng và đảm bảo luôn có một cốc cà phê nhà làm mỗi khi ra ngoài. Người hâm mộ cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh nam diễn viên bên xe tải cà phê mỗi lần quay bộ phim mới.

Minah (Girl’s Day)

Sau khi được mời tham gia chương trình xây nhà "Eco Village", Minah của nhóm nhạc Girl’s Day đã nhanh chóng đăng ký một khóa học để được cấp giấy phép vận hành máy móc thiết bị nặng. Khi nhận được giấy phép vận hành máy xúc, nữ thần tượng đã tự tin sử dụng các kỹ năng của mình để giúp xây dựng những ngôi nhà trong chương trình.

Trong khi chuẩn bị cho kì thi lấy giấy phép vận hành, Minah đã đăng một bức hình của mình đang học lên Twitter. Cô chia sẻ: “Cảm giác như đang quay trở lại thời học sinh vậy.”

