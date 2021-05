Chương trình giáo dục quốc tế toàn phần Cambridge (CAP Int’l) tại trường Quốc tế Việt Úc (VAS) hướng đến giúp học sinh giảm tải áp lực học tập, tối ưu khối lượng kiến thức, đồng thời tiết kiệm đáng kể học phí so với các trường quốc tế 100%.

Từ năm học 2021-2022, VAS triển khai xuyên suốt chương trình giáo dục quốc tế toàn phần Cambridge (CAP Int’l) cho học sinh từ lớp 6-12 và tiến đến mở rộng cho khối Tiểu học.

62-80% thời lượng học tập bằng tiếng Anh

So với chương trình giáo dục quốc gia (MOET), chương trình học thuật quốc tế Cambridge tạo cơ hội cho học sinh được tiếp xúc từ sớm với nhiều môn khoa học mang tính ứng dụng cao, từ đó dễ dàng khám phá thiên hướng nghề nghiệp của bản thân.

Khi đưa chương trình CAP Int’l vào giảng dạy cho học sinh trung học, trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tập trung giảm tải thời gian học tập bằng việc tích hợp đa môn và giảm thời lượng chương trình tiếng Việt.

Học sinh được giảm thiểu áp lực học tập với 62 - 80% chương trình được chuyển tải bằng tiếng Anh

Đại diện nhà trường cho biết, VAS là 1 trong 4 trường quốc tế tại TP.HCM (cả nước có 17 trường) được Bộ GD & ĐT cấp phép giảng dạy chương trình tích hợp toàn phần này. Theo đó, học sinh chỉ học một số môn trong chương trình MOET bằng tiếng Việt như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí… (chiếm từ 38% đến 20% thời lượng, giảm dần từ lớp 6-12). Các môn còn lại đã được tích hợp trong chương trình Cambridge và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thời lượng tiếng Anh chiếm từ 62 - 80% chương trình, giúp các em phát triển chuyên sâu đa lĩnh vực qua 4 nhóm chính gồm: khối ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp/ Nhật), khối khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh), khối kinh tế và khoa học xã hội (Viễn cảnh toàn cầu, Kinh tế học và Kinh doanh) và khối công nghệ (Khoa học máy tính và ICT).

Đặc biệt, học sinh theo học chương trình CAP Int’l còn được học một ngoại ngữ thứ 2 ngay trong chương trình là tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật - một lợi thế vượt trội dành cho những em đã thành thục khả năng Anh ngữ. Trong khi đó, học phí tại VAS chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 học phí của các trường quốc tế khác giảng dạy cùng chương trình.

Định hướng nghề nghiệp chuyên sâu dành cho học sinh Việt

Hiểu được vai trò quan trọng của kinh tế học và các vấn đề toàn cầu trong thực tiễn đời sống, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ trưởng thành trong một quốc gia đang phát triển, VAS đã đưa các bộ môn này vào giảng dạy từ lớp 6 và duy trì đến lớp 12.

Với môn học Viễn cảnh toàn cầu (Global perspective), học sinh được tìm hiểu về hệ thống chính trị, luật pháp quốc tế, các tổ chức xuyên quốc gia đến những vấn đề cấp thiết nhất của thế giới như biến đổi khí hậu, tương lai bền vững hay trí tuệ nhân tạo. Từ đó liên hệ đến thực tiễn tại Việt Nam và tìm kiếm những giải pháp khả dĩ cho sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt học sinh VAS được định hướng nghề nghiệp chuyên sâu với các môn kinh tế học ngay từ Trung học

Các môn học Kinh tế học (Economics) và Kinh doanh (Business Studies) cung cấp cho các em những lý thuyết cơ bản về kinh tế vi mô và vĩ mô điển hình như hệ thống giá, sự can thiệp của chính phủ, thương mại quốc tế… song song với việc phát triển các kỹ năng phân tích dữ liệu, phương pháp nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu về các hoạt động chính của một doanh nghiệp từ quản lý nguồn nhân lực, vận hành sản xuất… đến các kiến thức nâng cao như nguyên lý tài chính kế toán doanh nghiệp, quản lý dự án và quản trị chiến lược.

Những bài học được thiết kế đa dạng thông qua các dự án học tập theo nhóm và mô hình kinh doanh thực tế giúp các em trau dồi tư duy phản biện, tư duy logic và các kỹ năng mềm, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên Cambridge.

Chìa khóa tiếp cận các trường đại học hàng đầu thế giới

Hoàn thành lớp 12, học sinh có thể dự thi và nhận Chứng chỉ Tú tài Nâng cao Cambridge AS và A Level và bằng tốt nghiệp Tú tài của MOET, bên cạnh chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5+ và chứng chỉ công nghệ truyền thông và thông tin quốc tế Full License.

Hầu hết các trường đại học, cao đẳng ở Anh quốc, Mỹ, Canada, Úc, Singapore, Hà Lan… và 17 trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đều công nhận và đánh giá cao chứng chỉ AS/ A Level của Cambridge.

Chứng chỉ Tú tài Cambridge AS/ A Level được xem là chìa khóa tiếp cận nhanh nhất với các trường đại học hàng đầu thế giới

Với khả năng Anh ngữ xuất sắc, bằng cấp chứng chỉ có giá trị quốc tế cùng những kiến thức chuyên sâu về kỹ năng lẫn học thuật, hơn 90% học sinh VAS trúng tuyển và đoạt những suất học bổng du học với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó có cả những trường đại học danh giá trên khắp thế giới như University College London và King’s College London tại Anh, University of Chicago và Denison University tại Mỹ, hay University of Sydney và University of Melbourne tại Úc.

Ngoài chương trình CAP Int’l, VAS đang cung cấp song song 2 lộ trình học tập khác gồm chương trình tăng cường Tiếng Anh (CEP) và chương trình song ngữ quốc tế Cambridge (CAP). Tùy vào năng lực, khả năng tiếng Anh đầu vào của trẻ và định hướng của gia đình, học sinh có thể bắt đầu bằng lộ trình CEP hoặc CAP, sau đó chuyển tiếp sang lộ trình CAP Int’l trong những năm học tiếp theo. Tìm hiểu thêm về các chương trình giáo dục quốc tế Cambridge tại VAS và ưu đãi tuyển sinh cho năm học mới 2021-2022 tại https://www.vas.edu.vn/ hoặc hotline 0911 26 77 55.

Ngọc Minh