Nghỉ hè là khoảng thời gian tuyệt vời để bố mẹ gắn kết cùng con, khơi gợi và phát triển khả năng sáng tạo trong bé qua những trò chơi nhẹ nhàng như: tự in sách tranh tại nhà, tập tô màu, gấp giấy, học hát,…

Trò chơi sáng tạo giúp trẻ phát triển tư duy

Những bức tranh tô màu cùng những chiếc bút chì đủ loại màu sắc chính là “chìa khóa” khơi mở khả năng sáng tạo và kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Hoạt động này không chỉ giúp con bạn rèn luyện tính kiên nhẫn, khả năng quan sát và sự tập trung, mà bé còn được thỏa thích sáng tạo các sắc màu nghệ thuật.

Tập tô màu cùng con sẽ tạo điều kiện cho cha mẹ được gần gũi và thân thiết hơn với bé. Hãy gợi mở và khuyến khích con làm bạn với bút chì màu, để con thoải mái lấp đầy những bức tranh với màu sắc hồn nhiên theo cách nhìn nhận thế giới của mình. Bạn cũng có thể tập cho bé phát triển tư duy về hình ảnh thông qua những bức ảnh ngộ nghĩnh hoặc sách tranh tự in tại nhà chỉ với một thiết bị in ấn gọn nhẹ.

Chỉ với một thiết bị in ấn gọn nhẹ, bạn đã có thể in cho bé những bức ảnh ngộ nghĩnh

Bên cạnh đó, cùng bé tập gấp giấy hoặc học hát qua những bản nhạc có giai điệu vui tươi, dễ thương sẽ tăng thêm cảm giác thích thú cho bé, giúp bé không cảm thấy nhàm chán trong khoảng thời gian phải ở lâu trong nhà.

Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý chọn những món đồ chơi, tranh ảnh có chất liệu an toàn để không ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Dễ dàng in cả thế giới cho bé yêu

Việc trang bị máy in tại nhà cho phép bạn chủ động in cho bé những bức tranh tô màu nghệ thuật, hướng dẫn dạy gấp giấy hoặc những bản nhạc vui nhộn bất cứ lúc nào. Dòng máy in Transformer của HP sẽ là một gợi ý tốt để đáp ứng các nhu cầu in ấn của bạn. Với thiết kế nhỏ gọn rất dễ để di chuyển và lắp đặt, bạn có thể đặt máy in trong phòng của mình và tranh thủ vui chơi cùng bé những lúc rảnh rỗi.

Bên cạnh tốc độ in 20 trang mỗi phút, các sản phẩm máy in HP Laser 107, HP Laser MFP 135 và HP Laser MFP 137fnw thuộc dòng máy Transformer còn sử dụng dễ dàng. Chỉ cần vài bước cài đặt đơn giản là bạn đã in được những bức tranh mà bé yêu thích, mở rộng thế giới của bé thêm sống động và đầy màu sắc.

Ngay cả khi không rành về công nghệ, bạn vẫn có thể in ấn dễ dàng thông qua ứng dụng HP Smart hoặc sử dụng chức năng in WiFi được tích hợp trong máy in.

Việc trang bị máy in tại nhà cho phép bạn chủ động in ấn bất cứ lúc nào

Đặc biệt, mực in chính hãng của HP được sản xuất từ các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường. Đồng thời, khi đầu tư máy in giá hợp lý kết hợp với dùng mực in HP chính hãng, bạn còn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể khi sử dụng máy trong thời gian dài.

Ưu đãi đặc biệt khi mua máy in HP Laser 107a

Khi mua máy in HP Laser 107a khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn là một hộp mực chính hãng từ HP trị giá 1,1 triệu đồng, không chỉ giúp tăng thêm số lượng trang in mà còn hỗ trợ máy in vận hành bền bỉ.

Đồng thời, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua hàng tốt nhất, HP còn có chế độ chăm sóc khách hàng và chính sách bảo hành với dịch vụ đổi trả sản phẩm dành cho máy in thuộc phân khúc tiêu dùng phổ thông và dịch vụ bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp.

Sản phẩm được bày bán tại những cửa hàng, đại lý cấp 2 thuộc hệ thống phân phối chính hãng của HP như Phong Vũ, Mediamart, FPT Shop, Phúc Anh, Máy tính Hà Nội, An Phát, Nguyễn Kim, Thành Nhân, CellphoneS, Cotimex DN….

HP cung cấp chính sách bảo hành toàn diện

Máy in HP Laser 107a/107w có giá chỉ từ 2,4 - 2,9 triệu đồng. Máy in HP laser đa chức năng 135a/135w có giá chỉ từ 3,59 - 3,99 triệu đồng. Máy in HP laser đa chức năng 137fnw có giá từ 4,99 triệu đồng. Tất cả sản phẩm hiện đang được phân phối chính hãng tại Synnex FPT.

