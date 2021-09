Đại học Vinh vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2021 vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, nhiều ngành của Trường đạt điểm rất cao, có những ngành điểm cao hơn hẳn so với điểm chuẩn năm 2020.

Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành của ĐH Vinh năm 2021:

Riêng các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, có sử dụng môn tính điểm hệ số 2 để xét trúng tuyển (Môn tiếng Anh cho các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh (lớp Tài năng), Ngôn ngữ Anh; Môn Năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất), các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 40. Theo đó, Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) 35 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 29 điểm; Giáo dục Mầm non 26 điểm; Giáo dục Thể chất 30 điểm và Ngôn ngữ Anh 22 điểm.

Từ 9h ngày 17/9, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/

Trường ĐH Vinh cho biết, năm 2021, nhìn chung các ngành đào tạo giáo viên có số lượng thí sinh đăng ký nhiều, điểm thi cao, nên điểm chuẩn nhiều ngành cao, có nhiều ngành cao hơn hẳn các trường sư phạm khác.

Theo quy định, trước 17h ngày 26/9/2021, thí sinh trúng tuyển phải gửi về trường Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học. Trường Đại học Vinh sẽ vừa thông báo trúng tuyển trực tuyến, vừa gửi giấy báo trúng tuyển qua bưu điện để thí sinh kịp thời nhập học, bước vào khóa học mới tại trường.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học trong cả nước phải công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 năm 2021 trước 17h ngày 16/9.

