Với những thành tích ấn tượng trong suốt thời gian học trung học ở Mỹ, mùa tuyển sinh 2019-2020, Đỗ Thanh Hà đã chinh phục được 11 trường đại học với nhiều mức học bổng khác nhau.

Trúng tuyển 11 đại học Mỹ

Khi theo học lớp 8 tại trường Quốc tế Horizon và Piano hệ Trung cấp tại Học viện Âm Nhạc QGVN, Thanh Hà quyết định rời xa gia đình để theo học tại Mỹ. Vốn liếng được dạy dỗ bài bản đã giúp em đạt giải Nhất mục Piano Cổ điển trong cuộc thi các trường Công giáo toàn bang North Carolina (NCCSA) năm 2017 và tiếp tục giành Excellent Ratings ở cấp Quốc gia. Nhờ thành tích này, em được nhận học bổng toàn phần của Lee Academy.

Đỗ Thanh Hà, du học sinh Mỹ

Ấn tượng đầu tiên của em về ngôi trường này khá đặc biệt.

“Tối đầu tiên về trường, em cảm tưởng như mình đang ở trong truyện kinh dị của Stephen King. Chiếc xe cứ đi băng băng trên đường xuyên qua rừng cây trong bầu trời tối mịt”, Thanh Hà kể lại. Thị trấn nơi em học có chưa đến 1000 người, chủ yếu là người cao tuổi đã nghỉ hưu. Sau tháng 10, trời sẽ tối sau 4 rưỡi chiều. Ở đây có duy nhất một trạm xăng, một nhà hàng, một bốt bưu điện và một bảo tàng lịch sử thị trấn chỉ mở vào thứ bảy. Thời gian đầu, em đã gặp khá nhiều khó khăn để thích nghi. Nhiều lần, em muốn dừng lại vì hoài nghi năng lực bản thân, quyết định du học sớm và lo lắng không đạt được những kỳ vọng. Tuy nhiên, mọi băn khoăn của em dần được các thầy cô giải mã và em đã trở nên yêu môi trường này hơn bao giờ hết.

Thanh Hà cảm thấy may mắn khi hiểu rõ hơn và kết nối với cộng đồng ở đây, chủ yếu là những người cao tuổi. Trong bài luận phụ ứng tuyển đại học, em chia sẻ rằng sự nhận thức về những khó khăn của cộng đồng người cao tuổi đã khiến em suy nghĩ sâu về những chính sách và bất bình đẳng trong xã hội, thôi thúc em theo đuổi ngành học sắp tới.

Mùa tuyển sinh 2019 - 2020, Thanh Hà đã chinh phục được 11 trường của Mỹ với nhiều mức học bổng khác nhau, bao gồm: Bowdoin College, Middlebury College, Colby College, Grinnell College, UNC Chapel Hill, University of Rochester, UMass Amherst… Vào tháng 5/2020, em đã quyết định theo học chuyên ngành Chính trị tại trường University of Michigan- Ann Arbor (# 3 Đại học công lập, # 24 NU- US News).

Thanh Hà cùng các bạn ở Lee Academy

Gap-year trải nghiệm làm GenZ đích thực

Về thành tích học thuật, giữa lớp 11 Hà đạt 1510/1600 SAT, 750/800 SAT History, học 09 môn AP (Advanced Placements). Bốn năm dẫn đầu về thành tích học tập giúp em trở thành học sinh quốc tế đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa (Valedictorian) của trường với điểm GPA 4.5/4.0. Trong năm 2020, em cũng vinh dự đạt giải thưởng “Maine Principal’s Award” của hiệp hội MPA, được trao cho học sinh xuất sắc nhất của mỗi trường trung học tại bang do các hiệu trưởng bình chọn.

Hà là thành viên trong đội tuyển Envirothon (Môi trường) của trường, cùng với đồng đội thi đấu các giải khu vực và giải bang. Ngoài ra, em cũng hoàn thành dự án độc lập dưới sự hướng dẫn của giáo viên về “Ảnh hưởng Văn hoá và Môi trường của loài côn trùng xâm lấn Emerald Ash Borer đến cộng đồng người Passamaquoddy ở Maine”. Với những hoạt động nói trên, em đã nhận được giải thưởng Bausch and Lomb Science Honorary Award từ University of Rochester vào năm lớp 11.

Ngoài ra, Thanh Hà cũng là một thành viên “kỳ cựu” ở CLB Kịch ở Lee Academy. Trong suốt bốn năm, em đã tham gia diễn xuất vào nhiều vở kịch lớn nhỏ. Đối với em, nó không chỉ là một ngoại khoá, nó đã giúp em tự tin hơn với biểu cảm và được hoá thân thành nhiều nhân vật ở các thời kỳ khác nhau.

Về những thành tích ngoại khoá khác, Hà còn là nhà sáng lập và điều hành Dự án dạy Tiếng Anh cho hơn 100 em học sinh ở huyện Quốc Oai vào hè năm 2019. Tại trường, em được chọn làm SAT Ambassador và tham gia nhận giải thưởng trị giá 10,000 USD từ Khan Academy.

Thanh Hà dành một năm về nước Gap year, học những điều mới và sống tích cực

Với tình hình dịch bệnh trong năm vừa rồi, Thanh Hà đã quyết định về nước và giành một năm để gap year. Em chia sẻ rằng rất hạnh phúc vì em đã học tiếng Đức, trồng rau và cách “kẻ mắt” như một Gen Z đích thực.

Bố mẹ Thanh Hà tâm sự, cho em chuyển trường từ thành phố về thôn quê, là đồng nghĩa đặt em vào một thử thách khó khăn. Thật may mắn là, em đã được dạy dỗ bởi những thầy cô giáo đầy tận tâm, được sống trong một cộng đồng gồm những con người giản dị nhưng lấp lánh trí tuệ. Ở đây, em đã biết yêu thiên nhiên, hoàn thiện bản thân và biết ơn sự giúp đỡ dù nhỏ nhất của những người xung quanh. Em đã trưởng thành và sẵn sàng cho những năm tháng đại học phía trước.

Doãn Phong