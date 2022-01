Theo thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM đã có gần 100 cơ sở giáo dục mầm non giải thể vì dịch Covid-19.

Ngày 19/1/2022, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi họp giao ban triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm của năm học 2021-2022 của ngành giáo dục mầm non thành phố.

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non cho biết do dịch Covid-19, có gần 3.200 cơ sở giáo dục mầm non ngưng hoạt động từ 3 đến 6 tháng. Trong đó 468 cơ sở giáo dục mầm non công lập giải thể, 863 cơ sở giáo dục ngoài công lập, còn cơ sở độc lập là 1.766 cơ sở. Đặc biệt, có 20 trường và 79 nhóm lớp cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập giải thể.

Cũng theo Sở GD-ĐT TP. HCM tính từ tháng 5/2021 đến nay, gần 5.900 học sinh, gần 5.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã mắc Covid-19. Dự kiến, trẻ mầm non ở TP.HCM sẽ được đến trường học trực tiếp trong tháng 2/2022.

Trẻ mầm non TPHCM có thể được đến trường vào tháng 2/2022

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, nếu được đồng ý cho đi học lại trong tháng 2, các cơ sở giáo dục mầm non cần chuẩn bị kỹ hơn, chặt chẽ. Bậc học mầm non của thành phố nên thêm chủ đề là chuẩn bị cho trẻ thêm các kỹ năng sống thích với mùa dịch. Cần lưu ý thêm vấn đề cho trẻ 3 tuổi có cần đeo khẩu trang xuyên suốt thời gian học ở trường hay không.

Ông Nam đề nghị các trường, cơ sở giáo dục mầm non tuyên truyền rõ ràng cho phụ huynh, học sinh biết đi học lại là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, không ép buộc.

Lê Huyền